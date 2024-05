I Ferragnez si lanciano frecciate social: chi vince? Il body shaming

Ferragnez in crisi. Anzi, la Royal Couple che ci meritiamo si è proprio detta addio. Lui, Fedez, è stato avvistato al Gran Premio di Monaco con una modella ventenne, Garance Authié, mano nella mano grazie a un video divenuto subito virale. Lei, Chiara, posta foto con un busto di Napoleone per dargli, nemmeno troppo implicitamente, del nano. Insomma, frecciate scoccano dagli archi di entrambi gli ex coniugi e i social impazziscono, di nuovo, per loro. C’è chi ritiene che cotanta animosità pubblica sia una mossa per distogliere l’attenzione dalle inchieste per truffa aggravata a carico dell’insalata bionda. Ma immaginiamo che le Procure abbiano di meglio da fare rispetto a scrollare Instagram, purtroppo o per fortuna. Allo stesso tempo, rimanendo sul lato superficiale e gossipparo della querelle: chi vince la guerra degli strali tra Chiara e Federico? Nessuno. Tra i due litiganti, c’è un unico trionfatore: il body shaming.

Ferragnez, è guerra social: ma tra i due vince solo il body shaming

Ferragnez in lotta. Chiara posta una foto di fianco al busto di Napoleone nell’incantevole cornice della meneghina Galleria d’Arte Moderna. I follower colgono subito la reference. Qualche anno orsono, infatti, nel corso di uno storico dissing virale il rapper Marracash aveva dato a Federico Lucia del “nano con la sindrome di Napoleone”. E giù a ridere. Insieme a Miss Ferragni che piazza cuoricini ai commenti di follower del tipo: “Ora finalmente potrai rimetterti le scarpe col tacco!”. È body shaming? Sì. C’è gente finita nel mirino di shitstorm epocali per molto meno. Però a Chiaretta si concede tutto perché lei soffre tanto, è stata appena lasciata da quel bruto del marito. Quel bruto del marito che, intanto, da par suo, monetizza. Venerdì 31 maggio uscirà un nuovo imperdibile brano del nostro, Sexy Shop, in feat. con Emis Killa. Annunciato con frasi furbine nelle storie Instagram di Federico: “Dici che sono un bastard0?”, posta. E i follower pregustano già ulteriori frecciate ‘in musica’ alla ex coniuge. Ascolteremo, fiduciosi. Comunque, ce n’è già anche per Chiara. Circolano meme in cui le si dà, tra le righe, della vecchia racchia, a confronto della ventenne Garance Authié, apparente nuova fiamma di Fedez. Alè.

Ai Ferragnez non resta nemmeno la credibilità sulla fuffa della “positivity”

Erano la famiglia perfetta. Per chi ci ha voluto credere. Chiara Ferragni e Federico Lucia sono stati anche tra i primi e più ferventi sostenitori social di ideali bellissimi e condivisibili. Forte il loro impegno, se di ‘impegno’ si può davvero parlare, sulla sensibilizzazione verso la body positivity. Una narrazione che oggi come oggi è andata alle ortiche. Per via del post di lei contro l’ex “nano” e del turbinio di meme che la loro rottura ha generato nelle masse che li seguono. Tutti orientati a deridere i corpi dei diretti interessati, per qualche centimetro in meno lato sviluppo verticale o del giro vita. Ferragni, la prima a buttarla sullo sfottò fisico, è ovviamente anche la prima a piangerne sui social. Eccola, infatti, su TikTok a lamentare, con grande ironia (?) come tanta gente online la stia paragonando a una “tavola da surf”, povera anima. Nel solito gioco in cui il più pulito tiene la rogna, i più imbecilli sono sempre quelli che ci cascano. Ovverosia, noi tutti. Purtroppo, di nuovo.