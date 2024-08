Ferragnez, dove sta il problema se ora scop**o con altri? Moriremo bigotti!

I Ferragnez non esistono più, se non come hashtag. I sovrani di Instagram si sono lasciati definitivamente. Pare che lo scossone definitivo, come ha spifferato Fedez nella nota intervista a ‘Belve’, sia stato proprio il Pandoro Gate, l’inchiesta fatta da deflagrare da Selvaggia Lucarelli. Mentre svariate Procure indagano sulla beneficenza ambigua dell’insalata bionda, Federico Lucia non ne azzecca più una: partecipa a pestaggi di gruppo, improvvisa feste (a pagamento) in Sardegna senza richiedere le necessarie autorizzazioni. Insomma, di motivi per avercela con loro ce ne sono, al solito, a damigiane. Invece, l’indignazione della pubblica opinione si infervora contro il particolare più scemo di tutti, forse l’unico ininfluente in questo bello scenario di palta. Ossia le nuove liaison sentimentali dei due ex.

Fedez colleziona bionde ventenni, ma anche more, come fossero figurine. Le posta su Instagram, vi si lascia paparazzare in discoteca come durante eventi mondani. Chiara Ferragni, invece, più riservata, è sotto l’occhio del gossip perché ‘Chi’ le attribuisce una love story con Silvio Campara, un amministratore delegato 45enne (e sposato). Su X non si parla d’altro: il rapper (?) rappresenta il peggior patriarcato possibile, mentre la ex coniuge una “rovinafamiglie”. Ma dal momento in cui si sono lasciati, perché mai non potrebbero o dovrebbero scopare con chi gli pare?

Ferragnez scoppiati, Fedez è il peggior patriarcato?

Fedez per tutti gli anni del suo radioso matrimonio con l’insalata bionda, s’è tenuto la museruola nelle mutande. Almeno a livello pubblico, ossia social, i Ferragnez dovevano restituire l’impressione d’essere compagnucci di scuola alle medie, più che marito e moglie. Con l’arrivo dei figli Leone e Vittoria, poi, se lei ha pur continuato a postare, ogni tanto, foto in intimo, lui si è digi-involuto nel Ken della (sua) Barbie. Come mai? Perché i loro follower volevano vedere la ricca famiglia del ‘Mulino Bianco’, non un marito e una moglie arrapati. L’immagine della famigliola felice si posizionava meglio sul mercato, al posto del sesso che, invece, in questi casi vende assai meno. Dunque, così è andata.

Che ora lui, Federico Lucia, abbia tirato fuori dalle segrete di City Life gli amici zarri che ha sempre avuto e s’accompagni con donzelle discinte in yacht non dovrebbe sorprendere poi granché. Non lo stiamo giustificando perché non ce n’è bisogno: è single, può fare quello che gli pare. Il fatto che si attorni di ventenni che militano su OnlyFans non significa che non abbia in mente i suoi figli. Perché questa è la preoccupazione di tutti, a quanto pare: “Quei poveri bambini, nessuno pensa a quei poveri bambini!”. Papà è in vacanza e si diverte pure, i marmocchi non vengono più postati sui social quindi non sappiamo, come è sacrosanto che sia, dove stiano. In ogni caso, sono fattacci loro. Ma siamo troppo bigotti per poter ammettere una simile ovvietà. E questo non è certo un bene.

Chiara Ferragni da ‘truffatrice’ a ‘rovinafamiglie’, quanto siamo bigotti!

Che dire, poi, di Chiara Ferragni? Diverse Procure stanno indagando sulla sua almeno apparentemente ambigua beneficenza. L’argomento, però, non fosse per la pervicacia di Selvaggia Lucarelli, sarebbe già passato in secondo se non ultimo piano. Già, perché adesso si vocifera che l’insalata bionda avrebbe in ballo una relazione con lo sposatissimo amministratore delegato Silvio Campara, 45 anni. L’unica notizia ‘sfiziosa’ della possibile liaison tra i due sarebbe soltanto di natura onomastica: il nuovo compagno (?) di Chiara ha lo stesso nome scelto da Fedez per il proprio labrador. Invece, ondate di livoroso disprezzo ingrossano le onde anomale dei mari social definendo l’ex regina di Instagram “sfasciafamiglie” senza scrupoli.

Di tutti i motivi per cui sarebbe pure più che lecito criticarla, questo è di certo il più scemo. Anzi, di nuovo, il più bigotto. Ci scaldiamo tanto a causa del nostro Paese nato e cresciuto con una mentalità retrograda e paesanotta. Poi, appena due divorziano, siamo pronti a puntare il dito contro di loro perché la famiglia, signora mia, è tutto. Il sacro vincolo del matrimonio sarà mica uno scherzo. Infatti, proprio perché non lo è, quando l’amore finisce è bene tagliare i ponti. Come hanno fatto i Ferragnez. E chi non ha mai provato a ricucirsi il cuore con soggetti, sulla carta, almeno almeno discutibili o chiacchierati, scagli il primo unfollow.