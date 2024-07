Chi è Louis Dassilva, il presunto assassino di Pierina Paganelli

Louis Dassilva è stato arresto con l’accusa di avere ucciso Pierina Paganelli. Svolta nel caso di cronaca nera che sta tenendo da mesi con il fiato sospeso gli italiani. La Squadra Mobile di Rimini si è presentata in casa del 34enne senegalese all’alba di oggi per la custodia cautelare. Dassilva, vicino di casa di Pierina Paganelli, era l’unico indagato per la morte della 78enne, uccisa il 30 ottobre nel garage di casa con ben 29 coltellate.

Omicidio Pierina Paganelli: perchè è stato arrestato Louis Dassilva

Perchè Louis Dassilva è stato arrestato? Si ipotizza un movente sentimentale. Sarebbe stato indicato come amante della nuora, ovvero Manuela Bianchi. Nelle carte è scritto infatti che “il movente è individuato dal Gip nella relazione amorosa, e nel timore della sua scoperta, che univa come unisce l’indagato a Manuela Bianchi”. Per il gip ci sono tre aggravanti che potrebbero essere contestate all’uomo. Il delitto “per futili motivi”, la crudeltà ed il fatto di avere “approfittato di condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa”. Dassilva era stato ripreso da una videocamera in via Ciclamino mentre camminava alle 22.17 in direzione del portone al civico 31. Ma a incastrarlo sono state alcune successive e plurime intercettazioni, anche telematiche.

Omicidio di Pierina Paganelli, il gip: “Movente fomentato da rancori personali”

Scrive ancora il gip che “l’azione rileva un movente fomentato da rancori personali, l’azione è stata fulminea e pertanto dovevano essere perfettamente conosciute le abitudini dell’ anziana ed anche i luoghi, conoscenza che a Dassilva era assicurata non solo dal rapporto con Manuela Bianchi, ma anche dalla posizione della finestra del suo balcone, che affaccia sulla rampa del garage e permetteva di assistere all’ arrivo dell’ autovettura della vittima”.

A complicare le indagini, il presunto intreccio (poi rilevatosi insussistente) tra la morte di Pierina e l’incidente accaduto mesi prima proprio a Giuliano Saponi, figlio della 78enne e marito di Manuela Bianchi. Il 53enne era stato trovato in coma in strada, travolto da un pirata della strada ad oggi ancora privo di identità.

Chi è Louis Dassilva, l’operaio arrestato per la morte di Pierina Paganelli

Chi è dunque Louis Dassilva? Operaio metalmeccanico con un passato nell’esercito senegalese, è sposato con una donna italiana, Valeria Bertolucci. La coppia vive nel condominio di via del Ciclamino a Rimini. Della presunta relazione con Manuela Bianchi molto si è detto soprattutto nei programmi televisivi di approfondimento. Ma la pista ha trovato evidentemente conferme anche nelle indagini della Squadra mobile. L’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati solo un mese fa. Per non dare spazio a dubbi sulla sua buona fede, aveva anche cancellato un viaggio in Senegal. Anche per questo non era stato arrestato, non ravvisando il rischio di pericolo di fuga o di reiterazione del reato. Come riferisce Il Giornale, cinque giorni fa Louis Dassilva si è sottoposto ad accertamenti, con un esame del dna. Gli esiti non sono ancora noti.