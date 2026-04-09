La Nasa ha annunciato che i quattro astronauti della missione lunare Artemis II si stanno preparando al ritorno sulla Terra. Dopo un viaggio vicino alla Luna, il primo da oltre 50 anni, l’agenzia conferma l’avvio dei preparativi per il rientro. L’equipaggio è stato svegliato dalla canzone “Under Pressure” dei Queen e David Bowie, quindi ha eseguito ulteriori test scientifici e ha iniziato a riporre le attrezzature, ha dichiarato la Nasa. Il Primo Ministro canadese Mark Carney si è congratulato con gli astronauti tramite video collegamento, affermando che i canadesi “non potrebbero essere più orgogliosi di loro”.

Ammaraggio nel Pacifico e meteo: i protagonisti della missione

L’equipaggio, composto dagli statunitensi Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman e dal canadese Jeremy Hansen, dovrebbe ammarare nell’Oceano Pacifico venerdì sera. Le condizioni meteorologiche sono attualmente favorevoli, ha affermato la Nasa. Nonostante l’importanza storica, è improbabile che gli astronauti stabiliscano un primato di velocità: il direttore della Nasa Rick Henfling ha affermato che Artemis 2 dovrebbe raggiungere una velocità massima di 10.657 metri al secondo, inferiore agli 11.094 metri al secondo raggiunti da Apollo 10. La corsa finale resterà dunque sotto il limite segnato dalla storica missione Apollo.

Cronaca di un’esplorazione: il guasto al WC e le ultime verifiche

Con Artemis 2, un equipaggio torna a viaggiare vicino alla Luna dopo più di mezzo secolo, un fatto che riporta al centro della scena la cronaca delle esplorazioni umane. Nel corso della missione è stato indicato un piccolo intoppo a bordo, riassunto ironicamente nella frase: “Houston, abbiamo un problema… con il wc“. Le ore che precedono il rientro scorrono tra verifiche, test e riordino, come indicato dalla Nasa, in vista dell’ammaraggio previsto nel Pacifico. Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen restano al centro dell’attenzione mentre si avvicinano alla conclusione della missione