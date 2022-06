Zielinski-Luis Alberto, Napoli e Lazio lavorano allo scambio?

Calciomercato, avanza l’ipotesi scambio alla pari per Zielinski e Luis Alberto: Napoli e Lazio in trattativa. Un possibile scenario di mercato che renderebbe contentissimo l’allenatore laziale Maurizio Sarri, che gradisce molto la mezzala polacca. Quanto c’è di vero?

Zielinski-Luis Alberto, ipotesi scambio: la trattativa tra Napoli e Lazio

Si accende il calciomercato italiano, con un possibile scambio clamoroso tra due squadre di prima fascia della Serie A. Un’indiscrezione riportata dal quotidiano capitolino Il Tempo, riporta una presunta trattativa tra Napoli e Lazio, che starebbero valutando di “barattare” Piotr Zielinski e Luis Alberto.

Il trequartista spagnolo ha un rapporto complicato con l’allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri, e potrebbe gradire una nuova sfida. D’altro canto, proprio Sarri ritroverebbe un suo prediletto. Il tecnico partenopeo ha già allenato la mezzala polacca ai tempi dell’Empoli e del Napoli, e sarebbe entusiasta di arruolarlo nel suo centrocampo.

Quanto c’è di vero? Nessuna conferma dagli addetti ai lavori

Secondo Il Tempo, le due squadre starebbero trattando per organizzare uno scambio alla pari, valutando entrambi i giocatori attorno ai 30 milioni di euro.

Per il momento, tuttavia, non ci sono state conferme dagli addetti ai lavori, né dai diretti interessati. Nessuno dei giocatori o dei rappresentanti delle squadre coinvolte ha ancora commentato sulla possibile trattativa. Tutto è ancora possibile, quindi. Potrebbe trattarsi di un’intrigante suggestione di mercato, come di un contatto concreto. L’unico modo per saperne di più, al momento, è attendere.