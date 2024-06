Inizia l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus

Perché leggere questo articolo? Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo allenatore della Juventus, l’italo-brasiliano Thiago Motta.

Ormai è ufficiale la Juventus ha un nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri sarà Thiago Motta, ex allenatore del Bologna, a sedersi sulla panchina bianconera. L’ufficialità è arrivata anche sul sito ufficiale della Juventus. Thiago Motta prima di essere un allenatore è stato un calciatore d’alto livello, vincendo molto, specie nell’Inter dove è stato uno dei principali protagonisti del triplete del 2010.

La carriera da calciatore di Thiago Motta

Thiago Motta durante la sua carriera da calciatore ha giocato in diverse squadre. Lui essendo italo-brasiliano ha inizato la sua carriera da calciatore professionista in Brasile giocando nella Juventus-SP. Essendo brasiliano anche per quanto riguarda le nazionali di calcio ha iniziato giocando per il Brasile, dove ha indossato la casacca con il numero 18. Poi si è trasferito in Europa.

Qui ha giocato in Spagna con il Barcellona B e successivamente con la prima squadra. Acquistato poi successivamente dall’Atletico che poi ha deciso di svincolarlo praticamente subito. Da qui si trasferisce in Italia dove viene acquistato dal Genoa guidato in quel momento da Gianpiero Gasperini. Lì inizia a farsi vedere da diverse squadre, tra cui l’Inter in quel momento allenato da José Mourinho che decide ci acquistarlo.

Con L’Inter gioca un totale di 83 partite di cui 55 in Serie A, facendo 12 reti. All’Inter sarà uno dei principali protagonisti indiscussi del triplete fatto dall’Inter nel 2010.

Il 31 gennaio del 2012 viene si traferisce al PSG dove rimarrà fino a fine carriera. Si ritirerà poi il primo luglio del 2018, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali.

Carriera da allenatore

Dopo essersi ritirato nel 2018, Thiago Motta, diciassette giorni dopo inizia la sua carriera da allenatore, iniziando ad allenare nell’ultima società in cui ha giocato. Infatti ha allenato il PSG, ma non la prima squadra, deve fare un po’ di pratica prima. Quindi inizia con Under 19 del Paris Saint-Germain.

Successivamente parte la sua carriera da allenatore anche in Italia.

Qui ha allenato diverse squadre. La prima è la stessa squadra con cui ha iniziato in Italia come calciatore, il Genoa.

Successivamente la Spezia e poi il Bologna. Con quest’ultimo Thiago Motta ha fatto veramente i miracoli, portando una squadra che solitamente lottava per non retrocedere in serie B a essersi qualificata per la prossima Uefa Champions League, superata al quarto posto solo sul finale di stagione dall’Atalanta. Thiago M0tta farà quindi il suo debutto come allenatore anche nella competizione più prestigiosa d’Europa, ma non con il Bologna.

Ora Thiago Motta prenderla le redini della panchina bianconera. Thiago Motta insieme a Giuntoli stanno già pensando i migliori innesti per la squadra. Il primo sembrerebbe Douglas Luiz dell’Aston Villa, dove l’intesa sembrerebbe molto vicina.