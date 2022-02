Coppa Italia, Inter-Roma: dove vederla in tv e probabili formazioni

Coppa Italia, Inter-Roma: dove vederla in tv e in streaming. La sfida tra i nerazzurri e i giallorossi è da dentro e fuori.

Coppa Italia, Inter-Roma: dove vederla in tv

La sfida di Coppa Italia tra Inter e Roma si giocherà martedì 8 febbraio presso lo Stadio San Siro di Milano. Il quarto di Coppa Italia tra Inter e Roma sarà trasmesso in tv e in chiaro su Canale 5.

Inter-Roma si potrà seguire anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.

Inter-Roma: probabili formazioni

Inzaghi dopo il ko nel derby vuole recuperare la fiducia e andare avanti nella competizione. In campo andranno tutti quelli in condizione. In attacco Sanchez dopo il gol vittoria contro la Juventus all’ultimo minuto potrebbe essere confermato.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez.

Mourinho si affida anche lui alla sua squadra tipo sia come schema sia come uomini. Qualche cambio rispetto al Genoa domenica scorsa potrebbe esserci. Tipo Vina sulla sinistra e Veretout a centrocampo. Zaniolo dopo l’espulsione e il gol annullato cerca la rivincita contro la sua ex squadra.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

