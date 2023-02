Salvini canta vittoria: “Grazie Lombardia e Lazio”

In attesa delle prime proiezioni, Salvini, basandosi sugli exit poll, canta vittoria. “Vittoria, Grazie Lombardia. Grazie Lazio”. Lo ha scritto su Instagram il leader della Lega.

Salvini, lo spoglio in via Bellerio

Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nella sede del partito a Milano in via Bellerio. Il vice premier attenderà qui lo spoglio delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio. In via Bellerio c’è anche, tra gli altri, il ministro agli Affari regionali e Autonomie Roberto Calderoli e il governatore lombardo Attilio Fontana.