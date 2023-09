Ministero della Salute, Celotto verso la riconferma come dg. Lorusso direttore della Digitalizzazione

Continua il valzer di nomine all’interno dei vertici sanitari italiani. Dopo la nomina di Rocco Bellantone come commissario straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute ha trasmesso al Parlamento le comunicazioni su due incarichi che riguardano Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio e Direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica.

Il ruolo di direttore del primo dipartimento è affidato nuovamente a Giuseppe Celotto, il secondo va nelle mani di Stefano Lorusso, che passa alla digitalizzazione dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale della programmazione dall’agosto 2022.

Chi è Giuseppe Celotto

Il Dott. Giuseppe Celotto, nato a Roma il 14 agosto 1958, è Direttore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della salute, dal 2002.

Laureato in Giurisprudenza nel 1982, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Ha iniziato la sua carriera direttiva presso il Ministero della Sanità nel 1985 a seguito della vincita di concorso pubblico. Nel 1995 ha assunto la qualifica di dirigente, sempre a seguito della vincita di concorso pubblico per titoli ed esami, e gli è stato affidato l’incarico di direttore dell’Ufficio IV del Servizio per l’Organizzazione, per il Bilancio e per il Personale, competente alla gestione dello stato giuridico di tutto il personale del Ministero della Sanità.

Nel 2001 è stato assegnato all’Ufficio di Gabinetto dove ha ricoperto la carica di Vice Capo di Gabinetto Vicario. Nel corso del 2004 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto del Ministro della Salute.

È Componente della Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie, Componente della Commissione per la ricerca scientifica presso l’IRCCS “Fondazione Salvatore Maugeri“, Rappresentante del Ministero della salute nella Commissione per la Ricerca Scientifica dell’Istituto Auxologico di Milano e Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF). Ha svolto attività didattica come docente in corsi di aggiornamento rivolti al personale del Ministero della Sanità ed ai Carabinieri dei NAS ed è intervenuto in qualità di relatore in numerosi convegni. È autore di diverse pubblicazioni concernenti il Servizio Sanitario Nazionale.

Chi è Stefano Lorusso

Stefano Lorusso è il nuovo dg della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. Già capo della Segreteria tecnica del ministero della Salute, da novembre 2021 è anche direttore Generale dell’Unità di missione per l’attuazione del Pnrr. Figura vicina all’ex ministro Roberto Speranza, Lorusso nel 2022 era stato nominato dg della Programmazione a pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre.