Elly Schlein, ma come parli?! Se la cerchi su TikTok trovi solo supercazz0le

Elly Schlein, “Ma chi la capisce se lei parla così?”. Solo una settimana fa Lilli Gruber ha squarciato il velo di Maya intorno alla leader del Partito Democratico. E, a quanto pare, da lì la domanda è divenuta trend TikTok. Se oggi digitiamo il nome di colei che “non hanno visto arrivare” sul più giovane dei social, il risultato di ricerca più visto è “Supercazzola”. Un traguardo piuttosto disperante, ma prima o dopo capita a chiunque di primeggiare in qualche cosa. Elly Schlein impera in qualità di Sfinge e non c’è nemmeno bisogno di montaggio o intelligenza artificiale: fa tutto da sola. Dando una scorsa ai reel, verrebbe da pensare a rimaneggiamenti ad hoc. Invece, è completamente farina del suo incomprensibile sacco. Un abisso che merita di essere dragato, il rutilante e personalissimo alfabeto di Elly Schlein.

Elly Schlein, il suo “meglio” su TikTok è una supercazzola

Elly Schlein, se la cerchi su TikTok, trovi una supercazzola. Non è cattiveria. Digitando il nome della leader del Partito Democratico, si apre la classica sezione video “Il Meglio” e il primo risultato, ossia il più visualizzato in assoluto, è appunto una “supercazzola” dello scorso aprile. Ossia la volta in cui, come fosse Antani, ha proferito la seguente leccornia: “Ci piace portare, diciamo, insieme ai nostri amministratori il Pd verso un futuro che grazie anche alle nuove norme europee sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi. E, diciamo, della circolarità uscendo dal modello lineare. È questo il tema”. Il tema dello scappellamento a sinistra, di sicuro. Ripresa subito dall’account di Libero, ma anche di quello si moltissimi altri utenti, tale barocca proposizione è il contenuto più visto di Elly Schlein su TikTok finora. “Diciamo” che un balletto con Gianluca Vacchi, forse, sarebbe risultato meno imbarazzante. Un po’ per tutti. Ma non è finita qui.

Elly Schlein con scappellamento a sinistra, la compilation TikTok

Un tempo l’estate era dominata dalle due compilation del Festivalbar, quella Rossa e quella Blu. L’odierna compilation “rossa” di Elly Schlein, viralissima su TikTok, riporta le sue migliori supercazzole. Dopo cotanto spendersi, la notte le tocca “decomprimere”, apprendiamo. Tra i video “più graditi” di Schlein, ci appare così lo spezzone dell’intervista della nostra ad Alessandro Cattelan in cui dice che durante le primarie defaticava nottetempo davanti ai videogiochi. Ed ecco spuntate il sempre serafico ma puntuale Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ad apporre l’epitaffio definitivo (?): “La Premier Giorgia Meloni è una donna fortunata perché avendo questa opposizione, può contare su un’assicurazione a vita”. Tra strafalcioni ed enormi crateri comunicativi, il sentiment social nei confronti di Schlein non è tra i più positivi. Al di fuori della sua bolla. Gli utenti vogliono vederla sbagliare. E poi sbagliare ancora. Perché così li ha abituati il suo stesso, rocambolesco eloquio. Bene o male purché (se ne) parli?