Chi è Marco Mattei, il nuovo Capo di Gabinetto del Ministero della Salute al posto di Pinelli

Via Pinelli, è Marco Mattei il nuovo Capo di Gabinetto del Ministero della Salute.

Pare ci siano incomprensioni con il Ministro Schillaci dietro la decisione di Arnaldo Morace Pinelli, di lasciare il ruolo di capo di gabinetto del ministro della Salute. Pinelli, avvocato, svolge la professione di professore all’università di Tor Vergata, dove era rettore Schillaci. Tornerà alla cattedra lasciando spazio a Mattei.

Chi è Marco Mattei, nominato Capo di Gabinetto del Ministero della Salute.

Il Dr. Mattei porta con sé una formazione impressionante, con una laurea in Medicina e Chirurgia, una specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, un dottorato di ricerca in Fisiologia dei Distretti Corporei, un master in Economia e Gestione Sanitaria e ulteriori qualifiche di alto livello. La sua formazione eclettica e la vasta esperienza accumulata nel corso degli anni lo hanno reso una figura di spicco nel settore della sanità e dell’amministrazione pubblica.

Marco Mattei ha ricoperto ruoli chiave in istituzioni di prestigio

Marco Mattei ha ricoperto ruoli chiave in istituzioni di prestigio, tra cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università La Sapienza e il Consiglio di Amministrazione dell’ACEA ATO2 s.p.a., ente che gestisce il Sistema Idrico Integrato di Roma e provincia. Ha dimostrato la sua capacità di gestire complessi problemi amministrativi e sanitari.

Un’altra tappa significativa nella sua carriera è stata la sua nomina come Soggetto Attuatore del Commissario Regionale per l’emergenza Arsenico nel Lazio. In questa funzione, il Dr. Mattei ha avuto la responsabilità di gestire un budget considerevole e supervisionare un notevole numero di unità lavorative.

La sua competenza e il suo impegno si estendono anche alla docenza, avendo ricoperto il ruolo di Professore a Contratto in “Organizzazione dei Servizi Sanitari” presso la Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma – Tor Vergata.