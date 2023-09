Campomenosi (Lega): “Ospitiamo Le Pen perchè pronta a governare la Francia”

“Stavamo lavorando sulla presenza di Le Pen a Pontida. Ci farà enormemente piacere, i temi europei tra poco saranno al centro della contesa politica”. Anche Marco Campomenosi, europarlamentare della Lega, gongola per l’arrivo della politica francese alla festa della Lega, in programma domenica prossima. Le europee si avvicinano e i temi al centro della sfida per Strasburgo si fanno caldi.

L’intervista di True-News.it

Su cosa sarà incentrato il dibattito delle Europee?

Spero si parli di merito: cioè di cosa è successo a Bruxelles e Strasburgo in questi mesi. Il Ppe ha approvato 30 delle 32 proposte di Timmermans sul Green Deal come il blocco del motore a scoppio dal 2035. Stanno già bloccando numerosi investimenti. E sono una delle cause della stagflazione. Stanno portando un continente alla de-industrializzazione. Weber ammette di essere responsabili di aver sostenuto l’agenda di certe sinistre.

Perchè Le Pen e Afd spaventano?

Noi l’avevamo detto. Ci impegnamo a proporre un’alternativa di centro-destra perchè crediamo che le nostre proposte siano migliori. Chi fa distinguo su figure come Marine Le Pen, implicitamente dice che vuole governare con la sinistra europea. La crescita di Afd preoccupa molto certe realtà: non è un partito estremista. Dire che lo è serve a nascondere le responsabilità di chi sta commettendo degli errori sul sistema produttivo. A partire da quello tedesco. L’ultimo partito in Germania che ha contrastato i provvedimenti dei green deal è Afd. E sta riscuotendo successi.

Marine Le Pen continua a guidare i sondaggi da molti anni. Criticarla rappresentandola significa non conoscere la situazione francese. Weber vuole proseguire nel cammino preso in questi alleandosi con liberali e sinistra.

La sfida sarà quella di trovare un’intesa con Ppe: dovrà scegliere di stare con i moderati o con il centro-destra. Se, come Weber dice, il Ppe preferirà alleanza con la sinistra, avrà una debacle. Se prevarrà questo disegno, saremo in opposizione rispetto a certi progetti. A volte il Ppe, con alcune forze, cerca di limitare i provvedimenti estremisti di alcune proposte di Timmermamns.

La battaglia sulle Europee si gioca sul green deal?

Non si tratta di non credere alla transizione ma di impostarla in maniera adeguata. Evitando conseguenze sociali molto forti. I dati degli ultimi giorni dicono che l’automobile più venduta in Spagna è cinese. Si tratta di un settore molto importante per il Pil dei Paesi Europei.

Un continente che si autocondanna a contare meno del mondo rispetto agli Usa che attraggono investitori sui temi della transizione imponendo che si produca nel territorio americano. Ma alla Commissione Europea queste scelte non appartengono. Cina

Gentiloni? Gioca con un’altra maglia?

Gentiloni (sorride, ndr) aveva la possibilità che la Commissione superasse il Patto di Stabilità. Non ci è riuscito. Oggi riformare quel Patto in maniera concreta è interesse di tutti, non solo dell’Italia. Aver fallito in questo è una colpa. A livello personale c’è rispetto ma se qualcuno a sinistra, nel Pd, in Italia, pensa di criticare la futura legge italiana senza considerare la mancata riforma del Patto, non si fa un gioco utile per il Paese. Siamo ancora nel sistema dell’autorità. E la colpa è del PD.

Restiamo a livello di regole europee. Il digital service act, ci dica la sua

I media tradizionali italiani, quando è stato votato questo provvedimento, non si sono opposti perchè pensavano di recuperare quote di mercato intervenendo sul ruolo dei social network. Con quest’ultimo, siamo arrivati alla cinesizzazione del nostro contintente. Con la scusa delle fake news, ci saranno cittadini e associazioni di serie A che quello che io o lei scriviamo sul web è vero o è una fake-news. Ci sarà una vera e propria censura per chi porta un’idea di Europa diversa. Così la Commissione ha voluto accelerare sulla strada di questo regolamento. Si è spostata la responsabilità sulle piattaforme che, per non avere grane, cancelleranno i contributi di chi è iscritto con ancora maggiore disinivoltura.

Non è un caso che avvenga alla vigilia delle Europee?

Non lo è. Lo ha detto la stessa Commissione quando discutevamo di questo provvedimento. Mi dispiace che i media tradizionali siano contenti perchè pensano di ridurre lo spazio dei social. Avverrà un omologazione dell’informazione. Io sono il primo a riconoscere cosa è una fake-news ma avrei preferito che fosse l’autorità giudiziria a decreteralo. Non soggetti e operativi privati.