Salvini che ride e il Pd muto: un filo di vergogna per tutti

Ieri la Consulta ha finito la sua due giorni orribile di respingimento o accoglimento dei quesiti. Le decisioni adottate non sono casuali: sì a cinque referendum sulla giustizia (tranne quello sulla responsabilità civile dei magistrati), no all’eutanasia e no alla cannabis. Matteo Salvini gioisce, e non si capisce per quale motivo sorrida, visto che la Corte Costituzionale l’ha letteralmente asfaltato. E mi spiego.

Provate ad andare dalla gente a chiedere che cosa ne pensi del fine vita oppure della liberalizzazione della cannabis. Sicuramente hanno un’opinione, tutti quanti. E tutti quanti vorrebbero esprimerla. E ci sarebbe un dibattito talmente rovente che il quorum, al voto, sarebbe raggiunto di certo. Dunque? Dunque ovviamente essendo già alle urne sul resto dei quesiti – quelli più importanti a mio modo di vedere – quelli sulla giustizia, il popolo esprimerebbe un voto. Un voto che lascerebbe uno spiraglio di luce per un processo di rinnovamento necessario per la magistratura, perché è un fatto che al referendum sulla giustizia si arriva perché ogni altro tentativo è andato fallito. Sarò ancora più chiaro. Mentre di Salvini non capisco perché sorrida e non dica invece che no, la Consulta sono una manica di codini reazionari che difendono lo status quo, del Pd non capisco che cosa ci stia a fare: non reagisce, pare un cadavere, o un pugile suonato non si sa bene da chi perché dall’altra parte manco gli sanno tirare i pugni. Ma, e qui ci vorrebbe un’imprecazione, un moto d’orgoglio da parte dei Democratici uno non lo dovrebbe pretendere? Almeno sui diritti? Almeno su quelli, che siano progressisti?