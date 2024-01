Ristoratrice suicida, la Lega attacca la Lucarelli per colpire la Rai

La compattezza dell’attacco, con tre distinti interventi in pochissime ore in cui si esprimono non solo gli stessi concetti ma si evocano anche le medesime immagini, è tale da far pensare ad una precisa regia. La Lega va all’attacco di Selvaggia Lucarelli, accusata di aver utilizzato tutta la sua potenza di fuoco social per una vicenda decisamente minore, quella della falsa recensione omofoba ad un ristorante di Lodi. Avviando un meccanismo mediatico poi conclusosi tragicamente, con il suicidio della titolare del locale, Giovanna Pedretti, smascherata per aver confezionato la recensione (e la relativa risposta) a scopo promozionale. Teorema di cui tutto è ancora da dimostrare, in primis le vere cause del gesto estremo della donna. Ma il dibattito è accesissimo. E dopo Chiara Ferragni, un’altra influencer di primissimo piano si ritrova sotto i riflettori.

Ristoratrice di Lodi e Lucarelli, la Lega evoca il Watergate

“La presunta risposta falsa a un commento social di una pizzeria di Lodi è stata affrontata dai Lucarelli e dal Tg3 come fosse il Watergate. Dov’è finito il vecchio caro buonsenso? Adesso ci aspettiamo che chi ha innescato questa caccia alle streghe ci offra un apprezzato silenzio. Nel mentre ci chiediamo: la Rai e l’ordine dei giornalisti, non hanno niente da dire?”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi.

Gli ha fatto eco la senatrice leghista Elena Murelli: “La Rai rifletta sulla vicenda della ristoratrice di Lodi, trattata dal Tg3 e dai Lucarelli come il Watergate. L’accanimento di questi giorni non trova giustificazione nella liberta’ di informare, anche perchè il servizio pubblico ha allontanato giornalisti per questioni meno gravi”.

E quindi Nino Germanà vicepresidente della Lega in Senato: “Antonella Clerici minaccia i telespettatori annunciando che il fidanzato della Lucarelli, che ha provato a sollevare un nuovo Watergate incalzando una pizzaiola di Lodi, ‘tornera’ presto in tv’. Quanto paga la Tv di Stato per le presenze dei Lucarelli? I vertici, molto puntigliosi in altri casi, non hanno nulla da dire?”.

La ristoratrice di Lodi ed il servizio del Tg3

Il reiterato riferimento al Watergate sembra tradire una strategia comunicativa comune. Ma si capisce anche dove la Lega sembra stia andando a parare: l’attacco alla Lucarelli è infatti anche un attacco alla Rai, che con un servizio del Tg3 ha portato ulteriormente alla ribalta la vicenda di Giovanna Pedretti, intervistata da un inviato del servizio pubblico. Lo chiarisce la quarta nota di questo pomeriggio, quella del leghista Luca Toccalini. Che annuncia il prossimo passo: “È incredibile come un notiziario nazionale, in questo caso il Tg3, abbia dato un risalto sproporzionato alla vicenda di Giovanna Pedretti, la pizzaiola che avrebbe sfruttato un commento finto per farsi della pubblicità. Scene di interviste che sembrano più interrogatori, che aggiungendosi ai post pubblicati da Selvaggia Lucarelli, hanno contribuito a scatenare una pesante gogna mediatica. Presenteremo un’interrogazione parlamentare per capire se ci sia un collegamento di tipo contrattuale tra l’influencer e la rete pubblica”.

Lucarelli, la Rai e il fidanzato-chef “raccomandato”

A cosa allude Troccalini? Come noto Selvaggia Lucarelli è una dei giudici più temuti e apprezzati di “Ballando con le Stelle”. L’11esima stagione si è da poco conclusa ma Milly Carlucci starebbe pensando di puntare sulla Lucarelli anche per il suo nuovo show che dovrebbe esordire in primavera. Una scelta che nella rinnovata Rai “meloniana” non tutti naturalmente vedono con entusiasmo. E la vicenda di Lodi potrebbe fornire argomentazioni ai detrattori dell’influencer. Il cui vero punto debole potrebbe però essere un altro: il compagno Lorenzo Biagiarelli.

Lo chef si è particolarmente esposto sui social nel denunciare la presunta fake news della recensione. E sull’onda delle polemiche oggi non ha partecipato come di consueto a “E’ sempre mezzogiorno”, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai Uno, di cui è presenza fissa nel cast. “Questa mattina non è con noi Lorenzo che come sapete è stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui parlano tutti e ha deciso di stare a casa e sarà con noi nei prossimi giorni”, ha spiegato Clerici aprendo la puntata. Biagiarelli da sempre deve convivere con l’accusa di essere raccomandato, approdato in Rai in quanto “fidanzato di”. Difficile dire che non sia così. Ora anche questo intreccio potrebbe essere utilizzato dai detrattori di Selvaggia Lucarelli.