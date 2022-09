Vladimir Putin e il cinese Xi si sono incontrati in Uzbekistan, a Samarcanda, per un confronto sulle principali crisi internazionali

Putin vede Xi a Samarcanda: confronto sulle crisi internazionali

Nel corso del colloquio tra Xi e Putin, i due rappresentanti di Russia e Cina si sono confrontati a margine del vertice Sco su quanto sta accadendo a Taiwan e in Ucraina. Dopo questo colloquio la Russia ha fatto sapere di apprezzare molto “la posizione equilibrata” della Cina sulla crisi ucraina che, se da un lato ha detto di comprendere le ragioni della Russia, dall’altro lato ha manifestato “preoccupazioni in merito alla situazione in Ucraina”.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, Putin avrebbe fatto sapere a Xi che la Russia, in merito all’Ucraina, spiegherà in dettaglio la posizione quanto prima.

Russia e Cina, confronto anche su Taiwan

Per quanto invece riguarda le tensioni su Taiwan che coinvolgono Cina e Stati Uniti, Putin ha poi sottolineato che la Russia ”condanna le provocazioni degli Stati Uniti nello Stretto di Taiwan”. La Russia ha fatto sapere di sostenere “il principio di una unica Cina”.