Napoli, Luigi Di Maio in bilico, Sergio Costa in leggero vantaggio

Luigi Di Maio in bilico nel collegio di Fuorigrotta a Napoli. Secondo quelli che sono i primi dati di Youtrend, infatti, Luigi Di Maio potrebbe non riuscire a ottenere il collegio uninonimale e restare fuori dal Parlamento italiano.

Collegio Fuorigrotta Napoli: i numeri

Secondo i primi numeri di Youtrend, Luigi Di Maio sarebbe attorno al 28.1%. Sergio Costa invece, secondo i primi dati, sarebbe al 29.6% e Maria Rosaria Rossi, la berlusconiana, sarebbe al 27.7%. Mara Carfagna, candidata per Azione, è al 6.1% dei voti.