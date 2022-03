Milano col cuore in mano: dove e quando si possono aiutare gli ucraini in città

Accoglienza dei rifugiati ed invio di beni di prima necessità in Ucraina: ecco i luoghi e gli orari in cui possibile aiutare da Milano

In tutte le città sono nate delle iniziative a sostegno dell’Ucraina e della sua popolazione: punti di raccolta per beni di prima necessità, alimenti, vestiti e servizi per l’accoglienza dei rifugiati. Vediamo quali sono i piani attivi a Milano.

L’accoglienza dei rifugiati ucraini a Milano

Il comune di Milano si è organizzato per sostenere la comunità ucraina in Italia e i rifugiati provenienti dalle zone di conflitto. Di conseguenza ha unito gli sforzi con la Caritas Ambrosiana e il Consolato Generale d’Ucraina a Milano per individuare una rete di accoglienza.

Innanzitutto è necessario segnalare la presenza di profughi ucraini in territorio milanese, in modo da poter fornire loro l’aiuto di cui hanno bisogno. In parallelo sono invitate le famiglie, gli istituti religiosi e le persone disponibili ad accogliere chi si trova in difficoltà a proporsi attraverso la piattaforma Refugees welcome Italia. “Al momento siamo arrivati a 76 rifugiati rintracciati” spiega Paolo Broglio della Caritas ambrosiana, “E a 150 accoglienze disponibili. Il tutto solo nella zona di Milano”.

Milano: come aiutare la popolazione ucraina?

Un aiuto concreto che la società civile può offrire all’Ucraina è l’invio di beni di prima necessità. Il punto di riferimento principale è la comunità ucraina milanese della Chiesa di San Giacomo e Giovanni (via Giuseppe Meda 50), che coordina la raccolta di beni. È possibile consegnare i propri pacchi tutti i giorni entro le 19 (il venerdì entro le 11). Poi partiranno alla volta dell’Ucraina.

Cosa è possibile donare? Innanzitutto i prodotti per l’igiene (compresi assorbenti e pannolini) e per il primo soccorso.

Sono particolarmente richiesti cerotti, disinfettanti e carta igienica. Si spediscono poi alimenti in scatola e ben confezionati, come fagioli, marmellata, riso pasta, etc. Anche i pacchi d’acqua sono richiesti. In aggiunta è possibile inviare giochi per bambini di piccole dimensioni.

Servono inoltre mezzi di trasporto per portare i beni raccolti oltre il confine, passando per la Polonia. La comunità ucraina milanese rimarca l’appello a chi è disponibile ad affrontare il viaggio per condurre gli aiuti a destinazione.

La Chiesa di San Giacomo e Giovanni coordina anche gli altri punti di raccolta presenti sul territorio milanese:

Consolato Generale d’Ucraina (via Ludovico di Breme 11), 9.00-21.00

(via Ludovico di Breme 11), 9.00-21.00 Antica Farmacia del Lazzaretto (via Panfilo Castaldi 29) per la raccolta di medicinali

(via Panfilo Castaldi 29) per la raccolta di medicinali Milano Sospesa (via Cuore Immacolato di Maria 5), martedì e giovedì 16.30-18.30

(via Cuore Immacolato di Maria 5), martedì e giovedì 16.30-18.30 Scuola primaria di via Martinengo 36 , martedì 15.30-17.00

, martedì 15.30-17.00 Aiutility (viale Sabotino 13), martedì e giovedì pomeriggio 15.00-17.30

(viale Sabotino 13), martedì e giovedì pomeriggio 15.00-17.30 Bibliotheco (via Giuseppe Dezza 50), tutti i giorni 15.30-19.00

(via Giuseppe Dezza 50), tutti i giorni 15.30-19.00 Parrocchia dei Santi Martiri (via Ugo Betti 62), da martedì a giovedì 9.30-12.00 e 14.30-17.00

(via Ugo Betti 62), da martedì a giovedì 9.30-12.00 e 14.30-17.00 Chiesa Di Madre Teresa Di Calcutta e Ronchetti (Via Fratelli Fraschini), contattando direttamente il numero 02 8261434

(Via Fratelli Fraschini), contattando direttamente il numero 02 8261434 Ingrossiamoci , l’associazione dei genitori dell’Istituto Tommaso Grossi (Via Pietro Colletta 49), martedì e mercoledì alle 8.30

, l’associazione dei genitori dell’Istituto Tommaso Grossi (Via Pietro Colletta 49), martedì e mercoledì alle 8.30 Solidarietà di Quartiere Niguarda-Bicocca-Bresso (Via P. Luigi Monti 9), tutti i giorni dalle 17.00

CAF di via Gian Rinaldo Carli 26

Fuori Milano invece troviamo la parrocchia di via Fizzonasco 46 (Pieve Emanuele), disponibile da lunedì al giovedì 18-19. È possibile contattare anche i gruppi Facebook Te lo regalo – Da bimbo a bimbo e Tendi una mano Milano-Sud Ovest.