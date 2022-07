Michele Santoro candidato M5S? Conte non lo esclude

Michele Santoro candidato nel M5S? Il leader Giuseppe Conte non lo esclude, segno che anche tra i grillini il cantiere per la redazione delle liste si è aperto.

Leggi anche: Chi è Michele Santoro, giornalista “pacifista”: carriera, tv, moglie, figli

Michele Santoro candidato M5S?

Il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte, oltre ad essere alle prese con la regola del doppio mandato, è anche alle prese con la redazione delle liste elettorali.

Una delle personalità che, un po’ a sorpresa, potrebbe avvicinarsi al Movimento cinque stelle è Michele Santoro. Il giornalista, da sempre collocato a sinistra, è tornato alla ribalta dopo lo scoppio della guerra in Ucraina per sostenere le ragioni del pacifismo, tanto che si è visto più volte in tv per difendere questa causa.

La sorpresa è che, però, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre Michele Santoro possa dire sì ad un ingresso in politica.

E Giuseppe Conte non ha escluso interlocuzioni anche con lui. “Ci parleremo sicuramente – ha infatti detto Giuseppe Conte – ma voglio evitare operazioni a tavolino. Siamo aperti a chi vuole condividere il nostro progetto, ma l’importante è che tutti i nostri sostenitori condividano la non negoziabilità dei nostri principi”.

Le iniziative pacifiste di Santoro

Dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina e la decisione italiana di inviare armi agli ucraini, Santoro è tornato in televisione per criticare il governo di Mario Draghi.

Dicendosi “pacifista”, il giornalista ha organizzato un primo evento al Teatro Ghione di Roma il 2 maggio 2022, in presenza e in streaming, dove ha radunato accademici e giornalisti contrari alla strategia del governo.