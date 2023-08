Ma qualcuno l’ha guardato il video completo di Giambruno?

a cura di Fabio Massa

C’è un nuovo, per modo di dire, fenomeno: commentare senza sapere nulla. Per carità, fenomeno che c’è sempre stato. La gente comune pensa che il sindaco (anche di Roma, anche di Milano) abbia la scorta, e che prenda 500mila euro l’anno e che magari sia colpa del sindaco se sono aumentate le tasse.

Ecco, quindi sull’ignoranza noi popolo italiano non siamo secondi a nessuno

Ecco, quindi sull’ignoranza noi popolo italiano non siamo secondi a nessuno. Ma che addirittura i giornalisti montino su casi senza leggere nulla è oggettivamente un fenomeno abbastanza nuovo, frutto di qualcosa di invece molto noto: lo sfruttamento del mondo del lavoro giornalistico legato alla sciatteria più crassa. Per dire: almeno tre quarti delle cose che sono state scritte sul libro del generale Vannacci lo sono state senza leggerlo. E infatti c’erano anche gli articoli, dopo qualche giorno, che attaccavano con: “Abbiamo letto il libro del generale e…”. Il che voleva dire che tutto il resto delle migliaia di pezzi si basava su estratti. In quel caso gli estratti erano solo un pallido esempio di un quadro assai peggiore, ma vabbè.

Io la penso esattamente come Luca Bizzarri, uno che non può essere tacciato di essere un pericoloso fascista

Altre volte la realtà non viene diminuita ma completamente distorta, ad esempio con la barbarie quotidiana della pubblicazione di intercettazioni. Pezzi presi da qui e là. Però, su questa cosa di Andrea Giambruno, conduttore Mediaset la cui unica colpa (si fa per dire) pare essere quella di essere il padre della figlia di Giorgia Meloni, nonché suo compagno, stiamo rasentando il ridicolo. Io la penso esattamente come Luca Bizzarri, uno che non può essere tacciato di essere un pericoloso fascista (se non da Selvaggia Lucarelli, che però non risulta essere titolata al rilascio di patenti): “Leggo la polemica. Guardo il video. Non è successo nulla di quel che dicono, nessuno ha detto quella roba. Detto questo, se mia moglie facesse il Presidente del Consiglio io andrei a pescare. Per non rompere i coglioni a lei. Ma questo farei io, non dico debba essere una regola. Sul moletto, per i cazzi miei”.

Ad ascoltare i 2 minuti interi del suo intervento e non solo i 10 secondi tagliati, il senso si capisce perfettamente

Ora, Luca Bizzarri ha pienamente ragione. Ascoltate il video. Andrea Giambruno dice che è legittimo volersi ubriacare, ma che forse è meglio non perdere conoscenza perché altrimenti ci sono i lupi che se ne approfittano. Con questo ha giustificato i lupi? Non mi pare. Se avesse detto, su un maschio rapinato da altri maschi in strada, che è importante non rimanere svenuti in mezzo alla via di notte perché poi magari qualche malintenzionato ti ruba il portafoglio, qualcuno avrebbe pensato che stava giustificando il malintenzionato? Beninteso: avrebbe potuto dire meglio la cosa, Andrea Giambruno? Sì. Avrebbe potuto dirla meglio. Ma anche peggio. Perché ad ascoltare i 2 minuti interi del suo intervento e non solo i 10 secondi tagliati, il senso si capisce perfettamente. Dopodiché ha ragione Luca Bizzarri: quando hai il coniuge presidente del consiglio devi fare rinunce. Grosse rinunce. Perché l’amore è questo, a volte. Sacrificio totale.

PS. Giambruno si deve solo preoccupare dell’audience della sua trasmissione. Se pochi hanno visto il video completo vuol dire che pochi la guardano…