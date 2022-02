L’aria fritta e il Partito Repubblicano Italiano

C’è una strana tendenza nella politica contemporanea. Quella di immaginarsi formule partito senza mezza idea. Il mantra sembra essere: facciamo un contenitore, poi qualcuno dentro ci metterà qualcosa.: prima si hanno delle idee e dei valori, e poi li si declina in una formula stabile di condivisione e lotta. Così funziona la politica, ma pare non interessare più a nessuno.

Un politico di primo piano – non sto a citare il nome – l’altro giorno lo ha dichiarato candidamente e pubblicamente:. Esattamente l’inverso. Matteo Salvini, per parte sua, ha lanciato per la seconda volta in sei mesi il Partito Repubblicano, una sorta di declinazione italiana di quello americano. Un bel contenitore, dove metterci dentro Forza Italia, Lega e pure Fratelli d’Italia.

Peccato che il problema del centrodestra, e segnatamente della Lega, non è il contenitore, ma sono le idee. E poi non avendo le idee, il racconto di queste, che non può essere effettuato non essendoci.