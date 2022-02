La sicurezza e l’intoccabile Lamorgese

E’ ovvio che c’è un problema di presidio del territorio: nel mentre che la politica si dà da fare (ammesso che ci sia una qualunque volontà in questo senso, il che non rileva, ad oggi), mica possiamo lasciare che per le strade si pestino così. Dunque, ci vogliono uomini e divise di pattuglia.

. Io non conosco un solo papà di sinistra che non voglia che la propria figlia torni a casa sana e salva senza correre pericoli, così come non conosco un solo papà di destra che non voglia la stessa cosa.

. Così come quando qualcuno vuole integrazione non bisogna dargli del comunista, terzomondista. Entrambe le cose non solo possono, ma devono convivere. Integrazione non vuol dire subire i processi, ma realizzare progetti sul lungo periodo. E mentre si integrano, devono rispettare le regole per le strade, altrimenti vengono repressi.

E non c’è niente di fascista in questo. Invece in Italia uno non può dire entrambe le cose, perché bisogna per forza polarizzarsi. Veniamo a Milano: vi pare normale che Luciana Lamorgese non si possa criticare quando le nostre strade sono quel che sono? Si crocifigge il sindaco, che il massimo che può fare è assumere vigili urbani che dopo un po’ di anni verranno chiusi in ufficio, e non si può toccare il ministro degli interni? E vi pare normale che nel mezzo di un’ondata di violenze e insicurezza la procura di Milano non abbia ancora un capo? Ma è questa la gestione della giustizia che vogliamo? Va tutto bene? Siamo tutti tranquilli?