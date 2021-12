La noia e la preoccupazione

Provo una grande noia e una grande preoccupazione, in questa ultima puntata di Pinocchio. I problemi del 2020 sono ancora tutti là. E non parlo solo del Covid, che persiste tra di noi come il parente che non si leva di casa. Parlo di tutto quello che si è portato appresso. Virologi che sono diventati star della televisione e che cantano canzoni natalizie a tema. No-vax che gongolano perché il contagio si è riattizzato malgrado i vaccini.

Giornalistico: ormai puoi essere della narrazione predominante, quella filogovernativa alla quale tutti si sono piegati, oppure fai parte di quella antigovernativa che è dunque no-vax, fascista e idiota.

Politico: si continua pervicacemente con le battaglie individuali, sacrosante, e si scordano le battaglie sociali, così che continuano le morti sul lavoro, non si trova un’impresa che ristrutturi casa ma gli operai sono comunque pagati una miseria, gli insegnanti continuano a percepire stipendi da fame e gli alunni di moltissime scuole continuano a non avere gli insegnanti.

Niente di male eh, se non occupasse spazio mediatico che dovrebbe essere dedicato alle vere lotte. Anche a livello cittadino ormai siamo alla pornografia computerizzata divisiva. Prendiamo lo stadio, e tutti gli altri progetti prima dello stadio: ogni volta fanno un rendering dove pare di vivere in mezzo a Central Park, però poi la realtà è differente.

Ogni volta si prende un pezzettino e non si guarda all’insieme, si pensa al Meazza e non si pensa a San Siro il quartiere. Al centro tutto brilla, ma le periferie sono rimaste le stesse di sempre. In fondo conviene a tutti questo sistema, e chi abita in periferia l’ha capito: non va proprio più a votare.

Fottetevi tutti, sembrano dire. Ecco, fottetevi tutti e si fotta anche questo 2021. Non so dire se il prossimo anno sarà meglio. Ma la speranza è l’ultima a morire. Auguri a tutti.