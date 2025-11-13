Italia Direzione Nord: sei ministri ed il presidente del Senato lunedì 24 novembre in Triennale Milano

Oltre cento relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, presidenti di Regione e del Consiglio regionale, vertici aziendali, rappresentanti del mondo accademico e terzo settore saranno protagonisti lunedì 24 novembre 2025 dalle ore 09:00 e fino alle 20:00 della XXVII Edizione di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali ideata da Fabio Massa, promossa e organizzata dalla Fondazione Stelline di Milano insieme a Inrete e in collaborazione con MI’mpegno.

“Buone politiche per grandi orizzonti” è il titolo di questa edizione che vanta il patrocinio del Senato della Repubblica, della Commissione Europea e del Comune di Milano e il contributo di Regione Lombardia.

In un contesto segnato da fortissime tensioni geopolitiche, da sfide continue legate a dazi e caro-energia, quale può essere il ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale? In che modo si può disegnare una politica europea, industriale, ambientale e sociale che abbia una visione di medio e lungo periodo? Quale può essere il ruolo delle Regioni, alcune chiamate al voto proprio in questi mesi, e delle città?

E se l’Italia – come ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni deve tornare a “pensare in grande” e la politica non ce la può fare senza “luoghi di società viva” che siano di “esempio nel cercare più bene per tutti”, da quali modelli e best practice può iniziare a farlo?

Proprio i modelli di leadership, le visioni e i luoghi in grado di anticipare le scelte di oggi e di domani saranno al centro della XXVII edizione di Italia Direzione Nord.

Il tutto declinato attraverso i temi cari a IDN, come la mobilità e le migliori pratiche in ambito logistico e infrastrutturale, la trasformazione urbana e le nuove frontiere energetiche – incluso il nucleare – la tutela dell’ambiente e della risorsa idrica, la giustizia e la cybersicurezza fino alle nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale e all’impatto di grandi eventi come le imminenti Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Chi parteciperà alla XXVII edizione di Italia Direzione Nord

Tra i protagonisti di questa edizione figurano alcuni tra i principali rappresentanti delle istituzioni italiane. Hanno già confermato il loro intervento in presenza il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro agli Affari europei, PNRR e Politiche di Coesione Tommaso Foti, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il Sottosegretario di Stato per la programmazione economica Alessandro Morelli.

Accanto a loro, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, la Vice Presidente del Senato Licia Ronzulli, il Segretario di Azione Carlo Calenda, gli europarlamentari Carlo Fidanza e Giorgio Gori, il Responsabile Economia, finanze, imprese e infrastrutture del Partito Democratico Antonio Misiani, insieme a numerosi altri rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, del mondo delle imprese, dell’informazione e della cultura. Per partecipare è necessario registrarsi a QUESTO LINK