Dopo la sconfitta, il centro-sinistra lombardo prende atto di un risultato che, ancora una volta, premia Attilio Fontana. Fabrizio Pregliasco, tra i virologi star delle tv durante la pandemia, ha scelto di affiancare Majorino. A True-News.it ammette la debacle: “Non siamo riusciti a convincere i lombardi sull’esigenza che

riteniamo di cambiamento. Si prende atto di questo risultati”.

Il virologo pregliasco, astensionismo: “C’è stato scarso coinvolgimento mediatico”

Pregliasco sposta il discorso su uno dei vincitori di questa elezione: l’astensionismo. “Purtroppo la maggioranza dei lombardi non ha ritenuto opportuno andare alle urne. Ho notato che non c’è stato un forte coinvolgimento mediatico: molte persone che ho contattato, fino a due settimane fa, non sapevano quando si votasse”. Il virologo, Direttore sanitario IRCCS Ospedale Galeazzi, aveva naturalmente incentrato la campagna elettorale sul tema sanità. Centrale in tutti i confronti. A sinistra si prometteva una sanità totalmente pubblica. Era questo lo slogan di Majorino. “Spero – aggiunge Pregliasco – che appunto la nuova giunta Fontana tenga presente quelli elementi che abbiamo segnalato: la carenza in fatto di sanità territoriale”.

E poi su Moratti: “Ha raggiunto un valore numerico inferiore rispetto alle precedenti elezioni. Non è stata in partita. Questo elemento ha sparpagliato le carte”.