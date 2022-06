Il primo sindaco lombardo? A Calvignano, dove governa da 20 anni…

Marco Casarini, della lista civica Calvignano Futura, primo sindaco eletto in Lombardia della tornata elettorale 2022

Una bella piazza con una chiesetta dipinta di ocra. Una piazza ordinata, un paesino la cui storia si perde nel Medioevo, appena in collina, nell’Oltrepò pavese. Da queste parti, mai stati tanti abitanti. Record storico nel 1921, un secolo fa: 421 persone. Adesso sono poco più di 100, e si conoscono tutti.

A votare ci sono andati in 66. In 60 hanno scelto di riconfermare Marco Casarini, della lista civica Calvignano Futura, primo sindaco eletto in Lombardia della tornata elettorale 2022.

Per Barbara De Girolamo, candidata di Grande Nord, 6 voti, per un totale del 9.09 per cento.

Casarini governa dal 2002 al 2012. Poi cinque anni di stop, e via di nuovo: dal 2017 al 2022 e dal 2022 l’obiettivo è di arrivare fino al 2027. Chissà, magari un giorno potrebbe battere qualche record: avendo cominciato a poco più di 35 anni è ancora giovane…