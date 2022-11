I grillini sono cambiati con Conte: i soldi delle poltrone se li tengono tutti

Perché potrebbe interessarti l’articolo? Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte non ha ancora dato l’indicazione per la restituzione delle indennità di funzione. Dai vicepresidenti ai questori, alla Camera e al Senato, nessuno ha ancora rinunciato ai soldi aggiuntivi. Un’inversione di tendenza rispetto all’era Di Maio.

Nessuna rinuncia all’indennità di funzione, quelle somme aggiuntive derivanti dagli incarichi all’interno di Camera e Senato. Il Movimento 5 Stelle, targato Giuseppe Conte, sembra aver riposto nel cassetto un’altra delle bandiere grilline della prima ora. La pubblica decisione di restituire l’integrazione economica – che varia dai mille ai 2mila al mese, in base alla carica ricoperta – destinata a vicepresidenti delle Camere, segretari di presidenza e questori.

Stesso discorso al Senato, per l’ex capogruppo contiana di ferro e ora vicepresidente, Mariolina Castellone ; i due segretari, Pietro Lorefice e Marco Croatti . Nel giorno del voto che li ha portati a ottenere l’incarico, tutti hanno espresso la personale soddisfazione sui profili social, garantendo il massimo impegno per onorare il ruolo. Tutto legittimo e comprensibile. Ma, tornando al nodo della vicenda, manca qualsiasi riferimento ai soldi garantiti per quei ruoli.

Secondo quanto apprende in via informale True-news.it, «i vertici stanno decidendo cosa fare». In sintesi spetterà a Conte, in accordo con i vicepresidenti del Movimento e i capigruppo, Francesco Silvestri e Barbara Floridia, dettare la linea. Resta comunque agli atti che la restituzione non è stata automatica come in passato.