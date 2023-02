Giovanardi: “Berlusconi doveva fare cene eleganti all’Ariston. Si sarebbe evitato 10 anni di processi”

Carlo Giovanardi non si dà pace. L’ex Deputato della Repubblica Italiana aveva presentato un esposto alla Procura di Imperia contro Fedez e Rosa Chemical. Come è noto, a suo dire nonché nell’opinione dell’associazione Pro Vita, mimando un rapporto sessuale nella prima fila dell’Ariston, i due avrebbero compiuto “atti osceni” in mondovisione. E quindi sarebbero perseguibili per legge. L’esposto, però, è stato archiviato nel giro di quattro giorni. Abbiamo contattato Giovanardi per scoprire come avesse preso la notizia e, sorpresa, salta fuori che né lui né il suo legale ne sapevano niente. “L’archiviazione? Ne abbiamo letto sull’ANSA, ma non è arrivata alcuna notifica in merito né a me né al mio legale”.

Carlo Giovanardi: first reaction choc

Giovanardi, come ha preso la notizia dell’archiviazione dell’esposto Pro Vita contro Fedez e Rosa Chemical?

Le Procure in genere ci mettono mesi a risolvere i problemi. Stavolta invece in quattro giorni avrebbero deciso di archiviare. Uso il condizionale perché né a me né all’avvocato è arrivata alcuna notifica in proposito. L’abbiamo letto sull’Ansa.

E se fosse confermata l’archiviazione?

Se fosse confermata, nessun problema: non mi fermerò certo qui. Le petizione Pro Vita ha più di 50mila firmatari, quindi non sono l’unico ad aver trovato osceno quel siparietto tra Fedez e Rosa Chemical. Porteremo la questione al Gip e poi, eventualmente, in Cassazione. Comunque quel che è certo è che viviamo in uno strano Paese…

Come mai?

Innanzitutto, se questo esposto dovesse essere archiviato, significa che andrebbe abrogato il reato di atti osceni. Se questo reato non fosse previsto dal codice penale, io non avrei avuto nulla da eccepire contro Fedez e Rosa Chemical. Ma c’è. E allora va applicata una sanzione commisurata. Tanto sono due milionari, tirar fuori qualche migliaio di euro non li manderà certo in rovina. Il fatto che due milionari, comunque, possano fare quello che gli pare sul Servizio Pubblico, ovvero coi nostri soldi, lo trovo agghiacciante. E anche per questo continuerò a combattere. Non basta, come dice Amadeus, cambiare canale.

Giovanardi: “Se Berlusconi avesse fatto le cene eleganti all’Ariston, si sarebbe risparmiato 10 anni di processi”

Perché parla di “atti osceni”?

Di certo non mi riferisco al bacio. L’atto osceno è stato mimare una sodomizzazione con orgasmo durante la finale del Festival di Sanremo, in mondovisione. Inaccettabile. Per molto meno Silvio Berlusconi è finito sotto processo per dieci anni…

Molto meno?

Beh, le cosiddette “cene eleganti” che gli sono state contestate tanto a lungo nelle aule di Tribunale, sarebbero avvenute in casa sua, cioè in un luogo privato dove, è evidente, era libero di fare ciò che credeva. E invece, dieci anni di processi. Come dicevo, viviamo in un Paese ben strano. A saperlo prima, avrei consigliato a Berlusconi di portare quelle “cene eleganti” sul palco dell’Ariston, così almeno nessuno avrebbe avuto alcunché da ridire. Anzi, tutto sarebbe stato archiviato, appunto, nel giro di quattro giorni.

Non è proprio così: in quelle “cene eleganti” era coinvolta anche una minorenne, la famosa Ruby Rubacuori…

E quanti bambini stavano davanti alla tv e hanno dovuto assistere, con le loro famiglie, agli atti osceni di quei due milionari a Sanremo? Non si può certo dire che non siano stati “coinvolti” minorenni!

Giovanardi: “Blanco libero!”

Intanto Blanco, per aver preso a calci le rose su quello stesso palco, starebbe rischiando da uno a cinque anni di reclusione…

Vede l’assurdità? Quello di Blanco è stato uno scatto d’ira, tra l’altro con ogni probabilità in gran parte preparato, e la Procura di Imperia gli sta paventando il carcere, cosa che distruggerebbe la vita di quel povero ragazzo. In più, per niente. Rosa Chemical e Fedez, invece, palesemente colpevoli di atti osceni, vorrebbero passarla liscia. Ma io e Pro Vita combatteremo affinché questo non accada.

Parteciperebbe mai a Belve? La vedrei bene…

Non so nemmeno cosa sia.