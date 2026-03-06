L’esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi su larga scala contro la capitale iraniana Teheran, prendendo di mira infrastrutture considerate strategiche. Le esplosioni continuano in diverse zone della città, soprattutto a est e a ovest.

I bombardamenti hanno coinvolto anche la periferia meridionale di Beirut. L’operazione – annunciata da Israele come nuova fase della guerra – segna un punto di escalation significativo nella regione e solleva l’allarme della comunità internazionale.

L’impatto umanitario del conflitto secondo l’Unicef

L’Unicef ha comunicato che dall’inizio dell’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran, circa 200 bambini hanno perso la vita in Medio Oriente. Nei report ufficiali si registra almeno 181 minori uccisi in Iran, sette in Libano, tre in Israele e uno in Kuwait. Il dato sottolinea le gravi conseguenze umanitarie degli sviluppi militari in corso.

Reazioni regionali: la difesa saudita e la situazione nel Golfo

Parallelamente agli eventi in Iran, il Ministero della Difesa saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto tre droni a est di Riad. Gli attacchi sono attribuiti alle crescenti tensioni nel Golfo e fanno parte delle operazioni poste in essere dall’Iran nella regione.

La posizione degli Stati Uniti: Trump esclude l’invio di truppe sul terreno

L’ipotesi di un’invasione di terra dell’Iran da parte delle forze armate statunitensi viene definita dal presidente Donald Trump “una perdita di tempo”. In una intervista telefonica, Trump ha precisato: “Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere“. La casa Bianca lascia quindi intendere che l’opzione dell’invio di truppe non è al momento sul tavolo delle decisioni.

Lo stesso Trump ha inoltre aggiunto che “le operazioni, il cui avvio è stato annunciato sabato scorso, continueranno” e che gli Stati Uniti stanno “demolendo totalmente il nemico”. Trump ha rivendicato i risultati militari conseguiti, sostenendo: “Stiamo distruggendo la capacità di lanciare missili e droni, abbiamo colpito circa il 60%. La loro Marina è andata, 24 navi in 3 giorni sono state distrutte. Non hanno aviazione, non hanno difesa aerea. Le loro comunicazioni sono compromesse”.

Il futuro della leadership iraniana

Sulle prospettive politiche, il presidente statunitense ha dichiarato: “Vogliamo entrare e ripulire tutto. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in dieci anni. Vogliamo che abbiano un buon leader”. Ha poi sottolineato di aver “persone che penso farebbero un buon lavoro”, senza però fornire nomi precisi. Riguardo a uno scenario di successione, Trump ha affermato: “Non lo so, ma a un certo punto mi chiameranno per chiedermi chi vorrei”, aggiungendo di essere stato “solo un po’ sarcastico quando lo dico”.

Incertezze sui futuri sviluppi

La situazione resta fluida e altamente incerta. Le autorità iraniane – in particolare il ministro degli Esteri Abbas Araghchi – hanno assicurato che il Paese “è pronto in caso di operazione di terra di forze americane e israeliane” e che “siamo sicuri di poterle affrontare e questo sarà un grande disastro per loro”. Non è chiaro se nelle prossime ore si assisterà a una ulteriore escalation o se prevarranno iniziative di mediazione diplomatica.