Europee, le preferenze: promossi e bocciati di ogni circoscrizione

Perchè leggere questo articolo? Exploit e flop personali alle Europee 2024: bene Vannacci, Strada, Decaro, Salis. Elezioni in salita per Moratti, Maran, Zingaretti… I nuovi ras e i trombati

Europee 2024, segretari di partito e capolista volano sostenuti dalla forza dei propri partiti. Per gli altri candidati le Europee sono state una corsa lunga e faticosa, per conquistare l’elezione all’europarlamento voto per voto sul territorio. A qualcuno è andata molto bene, ad altri molto male. C’è chi non ha deluso le aspettative e chi invece ha fatto flop. Ecco una panoramica circoscrizione per circoscrizione.

Circoscrizione Nord ovest: volano Strada, Salis e Vannacci. Sardone, Gori e Fidanza non tradiscono. Incerti Maran e Ciocca

Circoscrizione Nord Ovest. Per Fratelli d’Italia 622.522 preferenze a Giorgia Meloni. Carlo Fidanza secondo più votato con 50.678 preferenze seguito da Mario Mantovani (38.894). Quindi Giovanni Crosetto, 33.928. Seguono Lara Magoni (20.362), Pietro Fiocchi (19.127), Mariateresa Vivaldini (18.752).

Nel Pd Cecilia Strada raccoglie 274.937preferenze, quindi Giorgio Gori (206.660), Alessandro Zan (82.151), Irene Tinagli (74.920), Brando Benifei (63.317), Pierfrancesco Maran (41.318), Fabio Pizzul (41.309), Emanuele Fiano (29.117), Patrizia Toia (28.679).

Lega: Roberto Vannacci 186.250 preferenze, quindi Silvia Sardone con 74.882, Isabella Tovaglieri con 39.897, Angelo Ciocca (38.716), Francesco Bruzzone (24.306).

Per Forza Italia Antonio Tajani raccoglie 106.880 consensi, segue Letizia Moratti (41.846). Quindi Massimiliano Salini (36.446), Paolo Damilano (12.580), Stefania Zambelli (12.361).

Ilaria Salis (125.924 preferenze) traina Alleanza Verdi Sinistra. Quindi Mimmo Lucano (45.903), Ignazio Marino (22.125), Giovanni Mori e Benedetta Scuderi.

Circoscrizione nord-est: nel M5S non spicca nessuno

Europee 2024: ecco le scelte degli elettori, in base ai dati forniti dal ministero dell’Interno, nella circoscrizione Nord-Est. Fratelli D’Italia primo partito, con il 31,91 dei consensi. Segue il PD con il 25,77%, davanti alla Lega con il 10,18% e Forza Italia con il 7,02%. AVS è al 6,74% e il Movimento 5 stelle al 5,71%. Seguono Azione (3,79%), Stati Uniti d’Europa (3,05%), Sudtilorer Volkspartei (2,43%) e Pace Terra Dignità (2,25%).

Per Fratelli d’Italia 492.394 preferenze a Giorgia Meloni. Elena Donazzan seconda più votata con 63.241 preferenze, seguita da Stefano Cavedagna (55.126). Quindi Sergio Berlato (45.972). Seguono Alessandro Ciriani (43.947) e Daniele Polato (31.516).

Nel PD Stefano Bonaccini raccoglie 286.842 preferenze, quindi Alessandro Zan (92.463), Alessandra Moretti (82.408), Elisabetta Gualmini (56.763), Annalisa Corrado (48.917), Andrea Zanoni (31.673), Giuditta Pini (30.421), Sara Ferrari (27.396) e Antonio Mumolo (21.452).

Per la Lega Roberto Vannacci raccoglie 142.138 preferenze, quindi Anna Maria Cisint con 42.970, Paolo Borchia (23.512), Alessandro Manera (16.705) e Rosanna Conte (13.386).

In Forza Italia Antonio Tajani raccoglie 61.450 consensi, segue Flavio Tosi con 34.409, Sandra Savina (10.993), Cristina Andretta (6.093) e Rosaria Tassinari (5.490).

In Alleanza Verdi Sinistra Domenico Luciano ottiene 42.503 voti, segue Cristina Guarda (32.542), Brigitte Foppa (29.648) e Jessica Cugini (7.906).

Per i Cinque Stelle Sabrina Pignedoli con 14.962 preferenze, Ugo Biggeri 10.586, Martina Pluda (6.499) e Paolo Bernini (5.117).

Circoscrizione centrale: Zingaretti (Pd) non benissimo

Europee 2024: ecco le scelte degli elettori, in base ai dati forniti dal ministero dell’Interno, nella circoscrizione Centro. Fratelli D’Italia primo partito, con il 31,09 dei consensi. Segue il PD con il 26,58%, davanti al Movimento 5 Stelle al 9,46%. AVS è al 7,45% e Forza Italia al 7,06%. Seguono Lega (6,75%), Stati Uniti d’Europa (3,98%), Azione (3,07%) e Pace Terra Dignità (2,68%).

Per Fratelli d’Italia 458.603 preferenze a Giorgia Meloni. Nicola Procaccini secondo più votato con 85.051 consensi, seguito da Marco Squarta (50.751). Quindi Carlo Ciccioli (47.509). Seguono Antonella Sberna (39.181) e Francesco Torselli (37.271).

Nel PD Elly Schlein raccoglie 121.818 preferenze, quindi Dario Nardella (99.150), Matteo Ricci (84.565), Nicola Zingaretti (82.238), Camilla Laureti (44.204), Alessia Morani (31.918), Marco Tarquinio (27.859), Antonio Mazzeo (24.029) e Beatrice Covassi (16.161).

Per i Cinque Stelle Carolina Morace con 22.792 preferenze, Gianluca Ferrara 9.178, Dario Tamburrano (8.422) e Giuliano Pacetti (6.380).

In Alleanza Verdi Sinistra Ignazio Marino ottiene 24.893 voti, segue Marilena Grassadonia (14.551)), Massimiliano Smeriglio (12.102) e Luca Boccoli (9.567).

In Forza Italia Antonio Tajani raccoglie 81.432 consensi, segue Salvatore De Meo con 38.249, Rossella Chiusaroli (22.835), Jacopo Ferri (10.759) e Francesca Peppucci (9.251).

Per la Lega Roberto Vannacci raccoglie 95.796 preferenze, quindi Susanna Ceccardi con 29.052, Mario Abbruzzese (21.636), Mirco Carloni (14.168) e Davide Bordoni (12.294).

Italia meridionale: Decaro traina il Pd, Renzi non basta agli Stati Uniti d’Europa

Circoscrizione Sud. Per il Partito Democratico 495.580 preferenze per Antonio Decaro. Seconda più votata Lucia Annunziata con 240.744 preferenze, seguita da Raffaele Topo (127.349). Poi Giuseppina Picierno (121.5054) e Alessandro Ruotolo (112.265), Georgia Tramacere (35.120), Lucia Jasmine Cristallo (34.220).

In Fratelli d’Italia Giorgia Meloni raccoglie 549.015 preferenze, quindi Alberico Giambino (92.091), Francesco Ventola (88.750), Domenico Denis Nescio (74.126), Michele Picaro (54.951), Maria Chiara Gemma (46.529), Raffaella Docimo (34.818), Ines Fruncillo (34.546).

Per il Movimento Cinque Stelle Pasquale Tridico raccoglie 117.752 preferenze. Seconda più votata è Valentina Palmisano con 43.342 preferenze, seguita da Mario Furore (38.188), Danilo Della Valle (29.606), Laura De Vita (25.256), Maurizio Sibilio (19.597).

Forza Italia: Antonio Tajani con 145.109 preferenze, quindi Fulvio Martusciello (97.446), Giuseppina Princi (83.948), Antonella Ballone (41.829), Laura De Mola (28.303).

Lega: Roberto Vannacci con 72.537 preferenze, quindi Aldo Patriciello (69.524), Roberto Marti (59.803), Angela Russo (24.580), Filippo Mancusi (22.641).

Per Alleanza Verdi e Sinistra Mimmo Lucano ottiene 75.908 preferenze, segue Francesco Borrelli (49.225), Rosa D’Amato (23.202), Anna Grazia Maraschino (15.201).

Stati Uniti d’Europa: Matteo Renzi raccoglie 60.537 preferenze, quindi Nicola Caputo (42.291), Vincenzo Maraio (41.856), Alessandrina Mastella Lonardo (31.973), Filomena Greco (24.075).

Circoscrizione Italia insulare: i nuovi ras di Forza Italia. Lucano e Orlando non fanno la differenza

In Fratelli d’Italia Giorgia Meloni raccoglie 242.266 preferenze, quindi Giuseppe Milazzo (65.295) seguito da Italo Benedetto Ruggero Razza (61.660), Massimiliano Giammusso (43.229), Salvatore Deidda (29.405).

Per Forza Italia Edmondo Tomajo raccoglie 121.401 preferenze, quindi Marco Falcone (100.176), seguito da Caterina Chinnci (93.349), Massimo Dell’Utri (69.327), Felice Bernadette Grasso (47.548).

Pd: Elly Schlein raccoglie 84.710 preferenze, seguita da Giuseppe Lupo (49.675), Pietro Bartolo (44.423), Antonio Nicita (43.438), Maria Angela Quaquero (42.339).

Per il Movimento Cinque Stelle Giuseppe Antoci raccoglie 64.604 preferenze, quindi Cinzia Pilo (39.502), Patrizio Cinque (30.994), Virginia Farruggia (21.337), Matteo Porcu (18.417).

Lega: Raffaele Stancanelli raggiunge 44.199 preferenze, seguito da Roberto Vannacci (35.172), Girolamo Turano (18.622), Annalisa Tardino.

Per Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis ottiene 50.402 preferenze, seguita da Domenico Lucano (25.780), Leoluca Orlando (18.541), Francesco Muscau (9.979), Stefania Pagliazzo (6.500).