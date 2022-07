Sdn, Ministro Stefani: “Dal PNRR numerose risorse per disabilità”

Stefani: "La legge delega è una norma sulla quale non si possono costruire slogan, non è una norma social"

La legge delega è una norma sulla quale non si possono costruire slogan, non è una norma social, né uno strumento di comunicazione politica. Saranno la persona e la sua famiglia a decidere sulla sua vita. Prevediamo la figura del Garante per la disabilità con dei poteri per fare valere i diritti delle persone con disabilità.”. Lo ha dichiarato Erika Stefani, Ministro per la Disabilità, intervenuta alla 16esima edizione di Salute Direzione Nord, rassegna organizzata da True in collaborazione con Inrete e Fondazione The Bridge.

Stefani: “Dal PNRR numerose risorse per disabilità”

“Il PNRR prevede in quasi tutte le missioni risorse che andranno a ricadere in maniera positiva sulla disabilità. Per esempio, a proposito dell’edilizia scolastica, si attueranno tutte le misure per l’abbattimento delle barriere. La missione 5 prevede risorse consistenti sulla vita autonoma, ai sosteegni per la qualità della vita e, non da ultimo, risorse che daranno riscontro nei prossimi anni alle nostre famiglie con disabilità”.

Stefani: “Stiamo cercando di creare un binario tra la componente sanitaria e quella socio-assistenziale”

“ Sulle disabilità c’è ancora tanto da fare – ha proseguito il Ministro- bisogna parlare di una cultura della disabilità. A livello governativo stiamo cercando di creare un binario tra la componente sanitaria e quella socio-assistenziale orientata al miglioramento della qualità della vita del paziente”.