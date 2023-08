Ricerca nel campo biomedicale e farmaceutico, Urso approva tre accordi

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato la stipula di tre accordi per l’innovazione nel campo della ricerca e del settore biomedico-farmaceutico, per investimenti da circa 23 milioni di euro.

I settori d’intervento

Gli accordi riguardano la produzione di nuovi vaccini e farmaci per il dolore dei pazienti oncologici, la realizzazione di una piattaforma per la diagnosi e la terapia di pazienti affetti da patologie cronico-degenerative e la realizzazione di dispositivi medici e integratori alimentari per la prevenzione delle malattie degenerative oculari.

Le regioni coinvolte sono Campania, Emilia Romagna, Toscana, Marche

Le regioni coinvolte sono Campania, Emilia Romagna, Toscana, Marche e le agvolazioni complessive del Mimit superano 7,5 milioni tra finanziamenti e contributi alla spesa. Il primo progetto, “Molecolar Interaction Studies Through Artificial Intelligence”, ha come obiettivo la ricerca scientifica in campo bio-farmaceutico e la realizzazione di vaccini e farmaci basati su molecole fotoattivabili più efficaci. Presentato dalla società di consulenza Imola Informatica in collaborazione con Achilles Vaccines e Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena, sarà realizzato nelle città di Imola e Siena e prevede un investimento complessivo di 6.575.000 euro per il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione oltre 1.300.000 euro di finanziamenti.

Il secondo progetto, “Innovative Platform for Translational Research”

Il secondo progetto, “Innovative Platform for Translational Research”, presentato dall’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed in collaborazione con Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bollino IT e Bollino S.p.A., riguarda, in particolare, la realizzazione di una piattaforma innovativa per delineare un percorso diagnostico-terapeutico del paziente più efficace e personalizzato. Il terzo progetto è presentato dal laboratorio Tecno-Bios in collaborazione con CE.M.O.N, FB Vision, Villa Julie e Università del Sanni