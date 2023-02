Piano Oncologico Nazionale 2023-2027: scarica il dossier di Inrete

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il “Piano Oncologico Nazionale: Documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027. Sul piano, negli scorsi mesi, True-News.it aveva chiesto un commento della senatrice Elena Carnevali e poi a Luigi Cavanna, presidente di CIPOMO, Il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici, che lo aveva definito “un piano molto ampio ma alcuni punti andrebbero definiti meglio”.

Il documento, approvato in Conferenza Stato-Regioni giovedì 26 gennaio 2023, è finalizzato a migliorare il percorso complessivo di lotta alle patologie neoplastiche in termini di efficacia, appropriatezza, empowerment e gradimento dei pazienti, e a contenere i costi sanitari e sociali da esse determinati. La redazione è stata affidata ad un Tavolo di lavoro inter-istituzionale coordinato dall’Ufficio 8 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria che ha visto il coinvolgimento dei principali stakeholder del campo oncologico e delle cure primarie, nonché di un’ampia rappresentanza di Associazioni di pazienti e cittadini.

Approccio al cancro in coerenza con il Piano europeo 2021

Il documento mira a definire un complessivo approccio al cancro delineando, anche in coerenza con il Piano europeo contro il cancro 2021 (Europe’s Beating Cancer Plan), determinati obiettivi in tema di promozione della salute e prevenzione, individuazione precoce e diagnosi, presa in carico e cura. Il Piano poi presta particolare attenzione alle azioni tese al miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei sopravvissuti a una malattia oncologica, nonché alle potenzialità offerte dalla ricerca dall’innovazione (ad esempio nel campo della genomica dei tumori per una prevenzione e una terapia sempre più personalizzata), allo stesso modo con un focus sull’esigenza di rendere disponibili agli organi del SSN e alla comunità scientifica i dati sulla frequenza dei tumori.

Il Documento elaborato dal Centro Studi Inrete riguardante il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027.

Il dossier ha in particolare lo scopo di presentare un’analisi dei principali punti di interesse previsti dal documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027, adottato lo scorso 26 gennaio 2023 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni.