NTT DATA accelera la trasformazione digitale nel pharma. La video-intervista con Emanuele Corbetta

Dalla trasformazione digitale dei processi aziendali alle applicazioni dell’intelligenza artificiale generativa e dei dati sintetici nella sperimentazione clinica: NTT DATA, multinazionale giapponese leader mondiale nei servizi tecnologici e business digitale, si conferma un attore strategico per l’innovazione del settore farmaceutico. A raccontare la visione e le soluzioni in campo è Emanuele Corbetta, Head of Life Sciences di NTT DATA Italia, che in questa video-intervista per True-News.it sottolinea come l’approccio dell’azienda sia “completo, modulare e sempre più orientato all’impatto concreto sulla vita delle persone”.

NTT DATA Italia, un’offerta completa per la trasformazione digitale nel settore farmaceutico

“Supportiamo i nostri clienti lungo tutto il percorso di trasformazione digitale”, spiega Corbetta, “dall’analisi e ottimizzazione dei processi fino all’implementazione tecnologica e alla validazione. Ma il nostro lavoro non si ferma lì: curiamo anche la parte infrastrutturale, il monitoraggio dei sistemi e la sicurezza”.

Un’attenzione particolare è riservata proprio alla cybersecurity, aspetto ormai cruciale in ambito sanitario. “Aiutiamo le aziende a proteggersi dalle minacce informatiche, assicurando l’alta disponibilità delle infrastrutture e delle applicazioni critiche”.

NTT DATA porta avanti progetti avanzati in settori chiave come l’intelligenza artificiale applicata ai dati e la customer experience. “Abbiamo forti competenze anche su SAP e un design studio interno, Tangity, che ci permette di mettere l’uomo al centro della progettazione tecnologica”, aggiunge Corbetta.

Terapie digitali: una nuova frontiera per le patologie croniche

Ma è sulle terapie digitali che si gioca una delle sfide più ambiziose. “Stiamo sviluppando una piattaforma modulare e configurabile – prosegue l’Head of Life Sciences di NTT DATA Italia – che consente alle aziende farmaceutiche di creare soluzioni terapeutiche basate su un software che implementa un algoritmo con una efficacia dimostrata sulla salute del paziente”.

Queste soluzioni si rivelano particolarmente utili nel trattamento delle patologie croniche come diabete e ipertensione. “L’azienda farmaceutica può usare la nostra piattaforma come acceleratore: parte da una base solida già predisposta e la adatta alla specifica patologia. Questo consente di ridurre i tempi di sviluppo e di validazione”.

Collaborazione con Train: AI generativa e dati sintetici per studi clinici

NTT DATA ha avviato un progetto con Train, spin-off dell’IRCCS Humanitas, focalizzato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa e dei dati sintetici per migliorare la qualità e la rapidità degli studi clinici. “Uno degli elementi chiave della nostra piattaforma – spiega Corbetta – è la presenza di interfacce robuste e flessibili che permettono lo scambio di dati tra diverse organizzazioni. Il tutto nel rispetto degli standard più diffusi, come FHIR, per garantire l’interoperabilità”.

Altro punto di forza è l’architettura a microservizi, scelta per assicurare scalabilità e manutenzione nel tempo. “Evitiamo architetture monolitiche che nel lungo periodo diventano un freno: la modularità consente uno sviluppo più agile e interattivo”, precisa Corbetta.

Design basato sull’utente e sicurezza: pilastri dell’innovazione

Anche il design dell’interfaccia utente gioca un ruolo centrale. “Non si tratta solo di estetica – sottolinea Corbetta – ma di garantire che i dati siano esplorabili in modo semplice e intuitivo. È fondamentale per la qualità del training dei modelli di AI, perché se l’utente riesce a selezionare bene le proprietà dei dataset, si ottengono algoritmi più precisi e affidabili”.

Infine, la sicurezza. “Abbiamo un team dedicato alla compliance in ambito medicale e farmaceutico, costantemente aggiornato sulle normative internazionali. Ad esempio, ci stiamo già muovendo secondo le ‘Good Machine Learning Practices’ della FDA, che indicano come garantire efficacia, trasparenza e affidabilità nei software medicali basati su intelligenza artificiale”.