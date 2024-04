Nisticò all’Aifa, Cattani (Farmindustria): “Guiderà con autorevolezza e competenza”

Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, si dichiara soddisfatto della nomina del Professor Robert Giovanni Nisticò alla Presidenza dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a cui manda “un augurio sincero di buon lavoro”. Cattani, in una dichiarazione rilasciata dopo l’ufficializzazione della nomina di Nisticò, ha sottolineato il suo apprezzamento per “un farmacologo di livello internazionale che guiderà Aifa, istituzione cruciale per la salute dei cittadini, con autorevolezza e competenza”.”. Cattani, in una dichiarazione rilasciata dopo l’ufficializzazione della nomina di Nisticò, ha sottolineato il suo apprezzamento per “un farmacologo di livello internazionale che guiderà Aifa, istituzione cruciale per la salute dei cittadini, con autorevolezza e competenza”.

Secondo Cattani Nisticò potrà “con la riforma in corso che rende l’Agenzia più moderna e agile – garantire quella velocità necessaria in uno scenario globale sempre più competitivo”. Nisticò si troverà un mandato complesso davanti, ricorda Cattani: “Sono molte le sfide da affrontare per la salute dei pazienti come, ad esempio, l’accesso ai nuovi farmaci – con tempi più rapidi, maggiore dialogo con l’industria e procedure più efficaci – una nuova governance della spesa e il superamento del payback, la sostenibilità delle produzioni a fronte degli aumenti dei costi di tutte le materie prime”.

Ma, è questa la presa di posizione di Farmindustria, al presidente di Aifa sarà garantito sostegno da parte degli operatori del mondo produttivo: “Da parte nostra continueremo a dare un contributo propositivo, nell’ambito di un continuo e proficuo confronto, per la crescita della Nazione e il bene dei cittadini”, ha sottolineato Cattani nel comunicato.