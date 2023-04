Moderna e IBM: alleanza tecnologica per nuovi farmaci a base di mRNA

Moderna e IBM stanno collaborando per utilizzare l'intelligenza artificiale generativa e il calcolo quantistico per far progredire la tecnologia dell'mRNA

Moderna e IBM stanno collaborando per utilizzare l’intelligenza artificiale generativa e il calcolo quantistico per far progredire la tecnologia dell’mRNA, fondamentale per produrre il vaccino contro il Covid.

Le società hanno firmato un accordo che consentirebbe a Moderna di accedere ai sistemi di calcolo quantistico di IBM e all’intelligenza artificiale generativa per accelerare la scoperta e la creazione di nuovi vaccini e terapie basate su mRNA.

I ricercatori di entrambe le aziende – riporta Pharmastar – applicheranno un modello di AI chiamato MoLFormer, che potrà aiutare a prevedere le proprietà di una molecola e a far luce sulle caratteristiche di potenziali farmaci a base di mRNA. Moderna ha spiegato che il suo obiettivo sarà quello di utilizzare MoLFormer per ottimizzare l’mRNA e le nanoparticelle lipidiche che lo incapsulano e lo proteggono mentre viaggia nel corpo.

L’obiettivo di Moderna sarà quello di utilizzare MoLFormer per ottimizzare le nanoparticelle lipidiche, che incapsulano e proteggono l’mRNA mentre viaggia all’interno del corpo, e l’mRNA, che agisce come istruzioni per le cellule al fine di combattere le malattie. Nell’ambito di questa iniziativa, Moderna e IBM combineranno la scoperta di formulazioni all’avanguardia con l’intelligenza artificiale generativa per progettare farmaci a base di mRNA con sicurezza e prestazioni ottimali.