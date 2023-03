Lotta ai tumori, Pfizer acquista Seagen per 43 miliardi

Il colosso farmaceutico Pfizer pagherà 43 miliardi di dollari per l’acquisto dell’azienda biotecnologica Seagen, pioniera in farmaci che attaccano le cellule cancerogene risparmiando quelle sane. Le società prevedono che l’accordo si concluda alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno.

Pfizer sta cercando di accrescere il suo portafoglio di trattamenti contro il cancro, poiché il produttore di farmaci si prepara a un forte calo delle vendite dei vaccini Covid-19 e alla scadenza dei brevetti per alcuni dei suoi trattamenti più venduti. L’accordo con Seagen aggiungerà quattro terapie antitumorali approvate con vendite combinate per quasi 2 miliardi di dollari nel 2022. Pfizer ha dichiarato che pagherà 229 dollari in contanti per azione, un premio del 32,7% rispetto al prezzo di chiusura di Seagen di venerdì.