Lombardia, il governatore Fontana: “Quattro miliardi per una sanità moderna”

“Realizzeremo nuovi ospedali connessi col territorio e che saranno un riferimento per la sanità moderna, e adegueremo rinnovando gli esistenti con un piano di investimenti di oltre 4 miliardi, sostenendo la ricerca e il trasferimento tecnologico”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, nella riunione del 21 marzo del Consiglio regionale, presentando il programma di governo della dodicesima legislatura.

Fontana: “Dobbiamo rivoluzionare il modo di concepire l’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari”

“Vogliamo una Lombardia al servizio dei cittadini – ha sottolineato il governatore lombardo -. In una situazione globale di policriticità a rapida diffusione e ad alto impatto, dobbiamo rivoluzionare il modo di concepire l’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, programmando un futuro pronto a rispondere a tutti i bisogni dei cittadini e lavorando in primo luogo sulla prevenzione”. In questo quadro, ha proseguito Fontana, “fondamentale è Io sviluppo del sistema sociosanitario, un’eccellenza su cui concentreremo le risorse finanziarie e gestionali perché sia sempre più vicino ai cittadini, perché occorre portare la Sanità al cittadino e non il cittadino alla Sanità: andremo avanti dunque con l’implementazione di Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrali Operative Territoriali, ma anche con l’estensione di tele monitoraggio e telemedicina. Grandi sfide ci attendono: ritengo fondamentali la riduzione delle liste d’attesa – su cui siamo già fortemente ingaggiati e la riorganizzazione dei Pronto Soccorso”.

Medici di medicina generale, Fontana: “Se la Sanità ha ridotto i numeri del personale è dovuto a scelte a livello nazionale che portano ad avere mancanze”.

“I medici di medicina generale (Mmg) non hanno relazioni con la Regione, ma sono liberi professionisti che hanno una convenzione con il ministero della SANITÀ, e, quindi, noi non possiamo dare loro alcun tipo di imposizione né fare richieste particolari. Se la Saniotà ha ridotto i numeri del personale è dovuto a scelte a livello nazionale che portano ad avere mancanze”.

Il supporto di Fratelli d’Italia: “Riguardo la sanità ha affermato che “i Lombardi si aspettano il massimo dell’efficacia”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia, ha aperto il suo intervento dopo il programma del governatore Attilio Fontana ricordando l’eccellenza lombarda, “locomotiva d’Italia” e ha riconosciuto la correttezza della gestione delle emergenze degli ultimi anni, sottolineando la necessità di attivare nuovi programmi e progetti. Ricordando che in Lombardia si genera il 22% del PIL nazionale, Garavaglia ha affermato che bisogna costruire un “ecosistema imprenditoriale in cui i soggetti possano agire efficacemente senza troppi lacci burocratici”, fondando l’azione sui principi di internazionalizzazione, ricerca e innovazione, che hanno ricadute positive anche in ambito occupazionale. Ha ricordato poi gli ambiti strategici dell’agricoltura, del turismo, dello sport e della cultura. Riguardo la sanità ha affermato che “i Lombardi si aspettano il massimo dell’efficacia e che sarà nostro impegno lavorare per raggiungerla”.