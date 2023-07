Lilly contro l’obesità: acquisirà l’azienda Versanis Bio

Il gigante farmaceutico Eli Lilly ha dichiarato che acquisirà Versanis Bio, una società privata che sviluppa un trattamento per l’obesità, per una spesa massima di 1,925 miliardi di dollari in contanti a cui potrebbero seguire pagamenti aggiuntivi se verranno raggiunti specifici obiettivi.

Uno dei suoi farmaci, il bimagreumab, è in uno studio di fase 2 per testare i suoi effetti sulla riduzione della massa grassa

Versanis sviluppa trattamenti per le malattie cardiometaboliche e uno dei suoi farmaci, il bimagreumab, è in uno studio di fase 2 per testare i suoi effetti sulla riduzione della massa grassa negli adulti in sovrappeso e obesi, ma non di quella muscolare. Lilly ha spinto per l’approvazione di Mounjaro, un trattamento per il diabete di tipo 2, come farmaco anti-obesità. Nel frattempo, Ozempic, un altro trattamento per il diabete prodotto da Novo Nordisk A/S, ha rapidamente attirato l’attenzione per i suoi effetti dimagranti.