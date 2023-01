Si chiude il roadshow “Salute, un bene del territorio”: ultima tappa il 10 gennaio a Milano

Ultima tappa del roadshow “Salute, un bene del territorio. I presidi territoriali e il futuro della Sanità”, promosso da Federfarma Lombardia e organizzato da Inrete in mediapartnership con True News. Un cammino, tra le diverse province lombarde, per presentare la Legge regionale 22/2021, che va di fatto a riformare il sistema sociosanitario lombardo, il progetto si pone l’obiettivo di creare momenti di confronto tra tutti gli attori del Sistema sul ruolo dei presidi sanitari territoriali e più in generale sulla Sanità regionale.

Il tour, che si concude domani, martedì 10 gennaio al Palazzo delle Stelline, offrirà l’occasione non solo di approfondire quanto previsto dalla Legge, ma anche per analizzare – a qualche mese dall’approvazione – il percepito degli addetti ai lavori, andando ad analizzare il nuovo assetto previsto con il rilancio della rete ospedale-territorio e il ruolo essenziale delle farmacie nella riorganizzazione delle cure primarie, per una sanità “a chilometro zero”.

Il programma e i relatori

Si parte alle 18 con i saluti istituzionali di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, seguito da Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, e Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio regionale della Lombardia.

Alle 18.15 gli interventi di: Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, Emanuele Monti, Presidente Commissione III Sanità e politiche sociali di Regione Lombardia, Andrea Mandelli, Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Walter Bergamaschi, Direttore Generale ATS Milano, Alessandro Visconti, Direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco, Marco Bosio, Direttore Generale ASST Niguarda e Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo.

Alle 19 intervengono: Giuseppe Banfi, Direttore Scientifico IRCSS Galeazzi, Professore Università San Raffaele Milano; Federico Bertuzzi, Direttore UOC Diabetologia, Ospedale Niguarda Milano; Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia Complessa, Policlinico Milano; Massimo Filippi, Professore di Neurologia Università Vita-Salute-San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, IRCSS Ospedale San Raffaele.

Chiusura affidata al sindaco di Milano, Beppe Sala.

Modera Alessia Liparoti di True-Show – Telelombardia.