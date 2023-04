Kyriakides (Ue): “Stiamo rinegoziando con Pfizer taglio consegne dei vaccini Covid”

Kyriakides: “La Commissione sta lavorando con i produttori per allineare meglio domanda e offerta per i vaccini"

A livello Ue sono in corso negoziati con le aziende Pfizer e BioNtech per “ridurre in modo significativo” la quantità di dosi di vaccini anti-Covid da consegnare agli Stati membri dell’Unione e anche per estendere la durata dei contratti di acquisto “oltre il 2023darne notizia è stata la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides intervenuta a Bruxelles in audizione alla Commissione speciale Covid del Parlamento europeo.