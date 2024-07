Paivi Kerkola è la nuova Presidente del Gruppo Farmaceutico Italo-Americano 

Paivi Kerkola, Country President di Pfizer Italia, è stata nominata Presidente del Gruppo Farmaceutico Italo-Americano (IAPG), gruppo che rappresenta le aziende farmaceutiche italiane con capitale americano e una delle componenti di Farmindustria.

Nel ruolo di Presidente, Kerkola guiderà 14 aziende che generano il 30% del fatturato totale del settore farmaceutico in Italia, impiegando circa 14.000 lavoratori qualificati, metà dei quali sono coinvolti in ricerca, sviluppo e produzione. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, Kerkola è l’undicesimo Presidente nella storia dello IAPG.

Paivi Kerkola ha iniziato la sua carriera come Country Manager e Amministratore Delegato di Pfizer Finlandia, ruolo che ha ricoperto per cinque anni prima di trasferirsi in Italia nel febbraio 2020. Da allora, ha guidato Pfizer Italia durante la crisi pandemica e nell’agosto 2022 è stata confermata nel ruolo di Country President.

Oltre alla sua nuova carica, da luglio 2024 Kerkola è Vicepresidente e membro del Comitato di Presidenza di Farmindustria. È anche a capo del gruppo di lavoro sulla Strategia Life Science all’interno di IAPG e co-leader del gruppo strategico per “Produzione e Valore” in Farmindustria. La sua influenza si estende anche alla Camera di Commercio Americana in Italia, dove è membro del Comitato Locale per il Comune di Roma. Il suo impegno e la sua leadership sono stati riconosciuti da Forbes Italia, che nel 2022 l’ha nominata Pharma CEO dell’anno per l’Italia, e dai WeQual Awards, dove nel 2023 è stata finalista nella categoria “President Americas”.

“Sono onorata di questa nomina e mi impegnerò per rafforzare la collaborazione tra le aziende farmaceutiche italiane di proprietà americana e il più ampio ecosistema delle scienze della vita, contribuendo in modo significativo sia al valore del settore che al PIL italiano”, ha dichiarato Kerkola nel suo discorso di insediamento. “L’Italia è uno dei Paesi europei più importanti nella produzione farmaceutica ormai da tempo, ma dobbiamo continuare ad impegnarci per definire e realizzare una strategia che migliori la leadership italiana anche nella ricerca e nello sviluppo. Farmindustria e IAPG, come sua componente, giocheranno un ruolo cruciale in questa sfida”.