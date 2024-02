In Lombardia la tessera sanitaria a punti. L’intervista all’assessore al Welfare Guido Bertolaso

Una “tessera sanitaria a punti” per incentivare la prevenzione e gli screening oncologici dei cittadini lombardi. È questa la proposta lanciata dall’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso durante il Forum Sanità di Forza Italia tenutosi a Milano venerdì 16 febbraio.

“Siamo in una fase iniziale, ma non bisogna essere miopi. Occorre lavorare non solamente nel quotidiano, ma anche nel medio termine, il che significa fare molta più prevenzione. L’idea che dobbiamo portare avanti e studiare è quella di una tessera sanitaria a punti. Ciò significa che, se conduci uno stile di vita corretto e salutare, puoi guadagnare dei punti che ti permettono di ricevere incentivi attraverso diverse forme di premialità“.

“Serve incentivare la prevenzione e gli screening attraverso forme di premialità”

Così Guido Bertolaso intervenendo a margine ai microfoni di True-News.it : “Oggi gli screening per quelle che sono malattie prevenibili – ha continuato – sono ampiamente sotto il 50% delle persone che ne hanno diritto. Ad esempio quelli contro il tumore del colon, del polmone, dell’intestino e della cervice uterina. Ne arriveranno anche altri come quello per prevenire il cancro alla prostata. Vogliamo raggiungere il 100% della popolazione perché significa garantire la salute ai cittadini e ridurre anche i costi della sanità”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’Assessore al Welfare ha ricordato inoltre che nel 2023 ai controlli per il tumore al colon retto ha aderito solo il 41% dei lombardi. “Per incentivare comportamenti virtuosi – ha aggiunto – si potrebbe ricorrere a una premialità. Penso, ad esempio, ad ingressi nei nostri centri termali di altissima qualità dove effettuare cure o alla possibilità di offrire skipass gratuiti sui nostri comprensori montani che, proprio fra due anni, ospiteranno le Olimpiadi. Stiamo anche pensando a come coinvolgere gli organizzatori dei grandi eventi che ogni anno ospitiamo in Lombardia, in modo tale da mettere a disposizione premialità di questo genere”. Il modello si rifà a iniziative simili promosse in Svezia e in Inghilterra.

La proposta della “tessera sanitaria a punti” si inserisce nella più ampia strategia di Regione Lombardia di promuovere la prevenzione, “dal curare al prendersi cura” come emerso nel Piano Sociosanitario presentato lo scorso 18 gennaio proprio da Bertolaso e in fase di approvazione.

Gli effetti dello smog sulla salute. Bertolaso: “Continuare impegno per ridurre le polveri sottili”

L’Assessore lombardo, incalzato sugli effetti sulla salute dei tassi di smog a Milano e non solo, ha dichiarato: “Sappiamo benissimo che la qualità dell’aria influisce in modo molto significativo sulla salute e si inserisce nella logica dei cosiddetti stili di vita di cui ho parlato fino ad ora. A mio giudizio vi sono tutte le condizioni e le conoscenze per poter abbassare ulteriormente il livello delle polveri sottili, come avvenuto negli ultimi dieci anni. Bisogna continuare lungo questa strada”.