Diritto all’oblio oncologico, via libera unanime al Senato

Nessun contrario e 281 favorevoli al Senato: è passato così all’unanimità nella giornata di giovedì 3 agosto il testo sulle norme per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, la cosiddetta legge sull’oblio oncologico. Un diritto per assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.

Che cosa si intende per “diritto all’oblio oncologico”

Che cosa si intende per diritto all’oblio oncologico? Il testo approvato in Aula lo definisce come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi si prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.

Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Novità, in relazione all’acquisizione di informazioni sul background sanitario, anche in materia di adozioni e di accesso ai concorsi per pazienti guariti dal cancro. Viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Alla Camera via libera all’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico

Alla Camera è giunto invece il via libera alle disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. I voti a favore dell’ordine del giorno firmato da Nicola Fratoianni sono stati 168, 10 i contrari (i deputati di Avs), 96 gli astenuti (Pd e M5S). Il Terzo Polo ha votato a favore con la maggioranza. Il testo passa ora al Senato.