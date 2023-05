Cristina Le Grazie a SDN: “Ecco il nostro progetto formativo per i giovani infettivologi”

Cristina Le Grazie, Executive Director Medical Affairs, Gillead Sciences, è intervenuta ai microfoni di True-News.it a margine dell’ultima edizione di Salute Direzione Nord, tenutasi lo scorso 29 maggio al Palazzo delle Stelline.

Le Grazie ha presentato un progetto di formazione per il personale sanitario impegnato nell’affrontare i malati di HIV: “E’ importante fare un focus sui giovani infettivologi che non hanno vissuto gli anni di fuoco della scoperta e della diagnosi della malattia. Negli ultimi due anni, a causa del Covid, molti di loro sono subentrati nella cura della pandemia”.

E così molti di loro non hanno potuto formarsi in maniera specifica sulla gestione dell”AIDS: “Per questo – spiega Le Grazie – abbiamo avviato un progetto formativo assieme alla Società Italiana di Malattie Infettive. La società scientifica selezionera alcuni dei più giovani entrati nella sanita che saranno coinvolti in un percorso teorico e pratico. Con tutte le competenze aggiornate in termini di diagnosi e trattamento”.