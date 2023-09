Colpo di Amgen: acquisita Horizon per 27,8 miliardi di dollari

La FTC, in maggio, aveva avviato una causa per bloccare l'acquisto, sostenendo che avrebbe "soffocato la concorrenza" nel settore farmaceutico

La Federal Trade Commission (FTC) ha raggiunto un accordo con il colosso farmaceutico Amgen per consentire l’acquisto da 27,8 miliardi di dollari di Horizon Therapeutics.

La FTC, in maggio, aveva avviato una causa per bloccare l’acquisto, sostenendo che avrebbe “soffocato la concorrenza” nel settore farmaceutico, poichè consentirebbe ad Amgen di “rafforzare le posizioni di monopolio” di farmaci di Horizon in rapida crescita tra cui Tepezza e Krystexxa, un medicinale contro la gotta.

Amgen aveva inizialmente acquistato Horizon nel dicembre 2022 per ottenere l’accesso alle terapie e agli studi sulle malattie rare. Per la FTC la casa farmaceutica ha una lunga storia di sfruttamento del portafoglio di farmaci acquisiti contro altre aziende rivali.