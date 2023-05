Biofarma acquisisce Us Pharma: ecco il primo produttore nutraceutica al mondo

Biofarma, azienda controllata da Ardian insieme alla famiglia Scarpa, annuncia di aver siglato l’accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di US Pharma Lab dal fondatore e presidente, Ashok Luhadia, dal ceo, Amol Luhadia, e da altri membri della famiglia Luhadia. Al fine di rafforzare la partnership tra Ardian, la famiglia Scarpa e la famiglia Luhadia, gli attuali azionisti di US Pharma Lab reinvestiranno parte dei proventi in una controllante indiretta di Biofarma Group. Lo comunica Biofarma in una nota.

Biofarma, Amol Luhadia entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione

Dopo il perfezionamento dell’acquisizione, il ceo di US Pharma Lab, Amol Luhadia, e il team manageriale manterranno i loro ruoli attuali e continueranno a guidare US Pharma Lab negli Stati Uniti. Amol Luhadia entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di Biofarma Group. Ashok Luhadia sarà nominato Presidente Emerito di US Pharma Lab, specifica la nota.

Us Pharma Lab leader nel mercato della nutraceutica (inclusi probiotici, vitamine, minerali, integratori e ingredienti alimentari premium)

Con sede nel New Jersey, US Pharma Lab opera sia negli Stati Uniti che in Cina. US Pharma Lab è una primaria azienda in rapida crescita specializzata in servizi su misura di sviluppo, produzione e distribuzione di innovativi prodotti nutraceutici inclusi probiotici, vitamine, minerali, integratori e ingredienti alimentari premium. Con questa partnership altamente strategica nasce il primo produttore per conto terzi nel settore della nutraceutica a livello globale dedicato esclusivamente ai prodotti nutraceutici con un footprint produttivo negli Stati Uniti, in Europa (Italia e Francia) e in Cina, oltre che con solide capacità di innovazione su entrambe le sponde dell’Atlantico e know-how relativo ai probiotici e ad altri prodotti nutraceutici e con una base clienti altamente complementare, principalmente rivolta alla farmaceutica, ai beni di largo consumo confezionati (CPG) e ai brand nativi digitali, sottolinea la nota di Biofarma.

Gianfranco Nazzi (Biofarma): “L’unione di Biofarma Group e di US Pharma Lab creerà l’unica CDMO globale esclusivamente dedicata ai prodotti nutraceutici”

“Siamo lieti di collaborare con Amol e con il team di US Pharma Lab. L’unione di Biofarma Group e di US Pharma Lab creerà l’unica CDMO globale esclusivamente dedicata ai prodotti nutraceutici che sarà in grado di offrire considerevoli vantaggi aggiuntivi ai clienti nuovi e a quelli esistenti attraverso un’ampia gamma di tecnologie nutraceutiche e capacità di ricerca e sviluppo, oltre a fornire un servizio armonizzato a livello globale”, ha commentato Gianfranco Nazzi, CEO di Biofarma Group.

Amol Luhadia (US Pharma Lab): “Biofarma Group, Ardian e la famiglia Scarpa sono i partner ideali per iniziare un nuovo capitolo della nostra attività di famiglia”

Amol Luhadia, ceo di US Pharma Lab, ha aggiunto: “Biofarma Group, Ardian e la famiglia Scarpa sono i partner ideali per iniziare un nuovo capitolo della nostra attività di famiglia. La cultura imprenditoriale e innovativa di Biofarma Group è fortemente complementare a quella di US Pharma Lab. Sono pertanto certo che i valori fondanti di US Pharma Lab e la sua capacità di offrire ai clienti soluzioni differenziate saranno mantenuti e rafforzati in seguito all’acquisizione”.

Germano Scarpa: “Biofarma Group e US Pharma Lab potranno offrire una pluralità di tecnologie all’avanguardia”

Germano Scarpa, presidente di Biofarma Group, ha infine sottolineato che “insieme, Biofarma Group e US Pharma Lab potranno offrire una pluralità di tecnologie all’avanguardia in grado di rispondere al meglio ai bisogni di tutti i nostri clienti. Grazie a questa collaborazione sarà inoltre possibile accelerare l’espansione verso nuovi mercati geografici e sviluppare nuove capacità tecnologiche”.