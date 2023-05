Bertolaso a Sdn: “Quella del medico deve tornare la professione più bella al mondo”

Il nuovo corso dell’assessorato al Welfare di Guido Bertolaso è partito affrontando la sfida dell’accorciamento dei tempi per le liste d’attesa. Sono stati investiti oltre 60 mln e i risultati arriveranno. “Molti li stiamo già vedendo – afferma a True-News.it Bertolaso durante Salute Direzione Nord del 19 maggio – perchè sul problema delle liste d’attesa sono stati fatti importanti passi in avanti. Certo, non siamo ancora soddisfatti. Ma lo saremo quando ogni cittadino avrà risposta alle sue esigenze Per quanto riguarda il lavoro sul territorio, stiamo riorganizzando un po’ il sistema. E’ ovvio che spesso gli aspetti più importanti prendono il sopravvento”.

Bertolaso: “Sui medici va fatta una profonda revisione e un investimento per il futuro”

Il PNRR richiede tempi stretti per Ospedali e Case di Comunità, strutture su cui pesa, però, la carenza di medici di base. “E’ un problema ormai fisiologico del nostro paese. Che ha motivazioni chiare e molto giuste perchè i medici sono stati criticati e vessati nel corso degli anni finchè non ci siamo resi conto della loro importanza durante l’emergenza Covid. Dal pubblico ricevono degli emolumenti ridicoli rispetto al tempo che impiegano per specializzarsi. Va fatta una profonda revisione e un investimento per il futuro. Deve tornare a essere la professione più bella del mondo.