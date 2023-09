Aifa, slitta il Commissariamento? Intanto nuova proroga per le Commissioni

La strada verso il Commisariamento dell’Aifa sembra ormai sfumare. Intanto le due Commissioni, CTS e CPR, sono pronte a una nuova proroga.

Sfuma il commisariamento di Aifa

Lo scorso agosto, la presentazione di un emendamento di maggioranza al Senato sul decreto asset aveva aperto le porte a un possibile commissariamento dell’Aifa, poi stralciato quasi immediatamente. A settembre, ripresi i lavori parlamentari, le voci erano cominciate nuovamente a circolare.

Come riferisce Quotidiano Sanità, era atteso un nuovo emendamento in commissione a Palazzo Madama, sempre sul decreto asset, che avrebbe dovuto ricalcare grosso modo il testo stralciato. Quell’emendamento non è mai arrivato e, a quanto apprendiamo, non dovrebbe arrivare neanche nei prossimi giorni.

Idea commissariamento, probabile bocciatura del ministero dell’Economia e del presidente di Aifa

L’idea di un commissariamento dell’Ente regolatorio, in un primo momento avallata dallo stesso premier Giorgia Meloni con l’intenzione di lasciare l’attuale presidente Giorgio Palù nel ruolo di commissario, sarebbe stata bocciata sia dal ministero dell’Economia che dallo stesso Palù.

La proroga delle Commissioni

Intanto si prefigura una nuova proroga per le commissioni CTS e CPR, che, con la riforma, saranno accorpate in un unico organo. L’articolo 7 del cd. DL Proroghe, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” , prevede che i componenti restino in carica fino al 1° dicembre. Poi sarà davvero la volta della riforma?