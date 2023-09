Aifa, al via il canale di ascolto con gli esperti del settore

Un canale di ascolto e di confronto tra l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’industria farmaceutica, il sistema della ricerca e le associazione dei pazienti.

Palù: “La salute e le scienze biomediche sono il futuro”

”Portatori di interesse o stakeholder sono le persone con cui dobbiamo interagire, l’AIFA – lo dice anche la missione dell’agenzia – ha bisogno di crescere e di confrontarsi. Un forum aperto per ascoltare i portatori di interesse. Tra poco saranno 20 anni dall’istituzione dell’agenzia e c’è in ballo una riforma, questi momenti si collocano in un tempo di svolta per il Paese. La salute e le scienze biomediche sono il futuro“.

“C’è bisogno che ‘AIFA Incontra’ diventi uno strumento per parlare con l’industria, le società scientifiche, le associazione dei pazienti”

C’è bisogno che ‘AIFA Incontra’ diventi uno strumento per parlare con l’industria, le società scientifiche, le associazione dei pazienti”. Lo ha detto il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, presentando oggi a Roma l’iniziativa ‘AIFA Incontra’ insieme a Anna Rosa Marra, direttore generale dell’AIFA.

Marra: “Come amministrazione pubblica dobbiamo regolamentare il nostro operato secondo i canali di efficacia e trasparenza”

”Come amministrazione pubblica dobbiamo regolamentare il nostro operato secondo i canali di efficacia e trasparenza – ha aggiunto Marra – questo nuovo ‘canale’ potrà dare una collaborazione più proficua. ‘AIFA Incontra’ aumenta la velocità di accesso e condivisione, un maggior coinvolgimento con i nostri interlocutori ci consentirà di migliorare anche le competenze dell’agenzia, a livello europeo e internazionale”. ‘AIFA Incontra’ si è dotata di un regolamento, ”sarà disponibile un’agenda pubblica degli incontri con la lista degli stakeholder che hanno chiesto di incontrare l’agenzia. Un processo virtuoso”, ha precisato Marra.