La canzone del mais che impazza su TikTok

TikTok produce spesso tendenze virali, combinando immagini e canzoni sconosciute per dare vita a video originali, che in breve tempo fanno il giro del mondo. Questo è anche il caso della cosiddetta “corn song” o “canzone del mais”, che sta occupando le bacheche dei tiktoker nazionali ed internazionali.

Il titolo esatto, per la verità, è “It’s Corn” e i musicisti che l’hanno realizzata sono The Gregory Brothers: la traccia completa si può trovare in streaming su Spotify o Apple Music.

Qual è la canzone del mais su TikTok e chi l’ha creata?

Ma come nasce questa idea? Innanzitutto i Gregory Brothers sono un gruppo di musicisti che amano usare le tendenze intercettate in Rete per farne canzoni. La loro pagina TikTok è schmoyoho e a questa pagina Linktree si possono consultare tutte le loro pagine social, il canale YouTube e il sito Internet. I Gregory Brothers sono anche i proprietari di Songify This, una piattaforma in cui le persone possono chiedere alla band di creare canzoni utilizzando il materiale trovato dagli utenti sul web.

Tra i loro video più popolari, per esempio, c’è questo remix di Stranger Things, diventato famoso come “Chrissy, Wake Up”.

“It’s Corn” si basa su un’intervista pubblicata nell’agosto 2022 sul canale Youtube “Recess Therapy”.

Nel video originale si vede un ragazzino che, in un’intervista, dice felicemente quanto ama il mais. Il ragazzo esprime tutto il suo entusiasmo per questo alimento che le sue parole, dolci e melodiche, sono state facilmente trasformate dai Gregory Brothers, che ne hanno usato usato alcuni frammenti per creare un inno che “unisce il mondo”.

La prima versione breve è apparsa su TikTok il 19 agosto ed è diventata così popolare che i musicisti hanno poi realizzato un intero brano, che è quello che si può poi trovare su tutte le piattaforme di streaming e su Youtube.

I Gregory Brothers hanno voluto confermare pubblicamente che, come per tutte le altre loro canzoni, divideranno tutti i diritti d’autore con l’autore del video originale, Recess Therapy. E in questo caso, anche con Tariq, il ragazzino che ha fornito le parole nella sua intervista.

E non è finita qui. La canzona sta rimbalzando da una parte all’altra della Terra grazie a duetti, twitch e nuovi video che utilizzano e reinterpretano “It’s corn”.

La canzone del mais: il testo di “It’s song”

Ecco la parte principale del testo della canzone:

for me i really like corn

what do you like about corn?

it’s corn!

a big lump with knobs

it has the juice

i can’t imagine a more beautiful thing

it’s corn

i can tell you all about it

i mean

look at this thing

but when i tried it with butter

everything changed